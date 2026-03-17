Bruksela reaguje na decyzję Nawrockiego ws. SAFE. Zaskakujące informacje z Komisji Europejskiej
Prezydenckie weto wobec ustawy o programie SAFE nie zatrzymało działań Komisji Europejskiej. Z ustaleń wynika, że prace nad umową pożyczkową dla Polski są kontynuowane, a pierwsze środki mogą zostać uruchomione już w kwietniu.
Weto prezydenta ws. SAFE bez wpływu na decyzje UE. Komisja kontynuuje prace
Prezydenckie weto wobec ustawy wdrażającej program SAFE nie zatrzymało prac w Komisji Europejskiej. Z ustaleń wynika, że instytucje unijne kontynuują przygotowania do zawarcia umów pożyczkowych z państwami członkowskimi, w tym z Polską. KE pracuje obecnie nad jednolitym wzorem dokumentu dla wszystkich krajów uczestniczących w programie.
Co się zmienia?
Program SAFE (Security Action for Europe) to unijny mechanizm finansowania inwestycji obronnych. Polska należy do grona państw, które zgłosiły udział w programie i uzyskały zgodę na realizację własnego planu inwestycyjnego.
Komisja Europejska przyznała Polsce 43,7 mld euro wsparcia w formie pożyczek. Środki mają zostać przeznaczone na rozwój zdolności obronnych i zakup sprzętu wojskowego.
KE: decyzja prezydenta nie wpływa na procedury
Z informacji przekazanych przez źródła unijne wynika, że weto prezydenta Karola Nawrockiego nie ma wpływu na działania Komisji Europejskiej. KE koncentruje się na współpracy z rządem, który deklaruje udział w programie.
Przedstawiciele Komisji podkreślają, że umowa pożyczkowa nie reguluje sposobu wdrażania programu w krajowym systemie prawnym. Oznacza to, że decyzje podejmowane na poziomie krajowym nie blokują przygotowań na poziomie unijnym.
Rząd przyjmuje plan alternatywny
W odpowiedzi na weto prezydenta rząd przyjął uchwałę dotyczącą programu Polska Zbrojna. Dokument upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy z Komisją Europejską.
Zgodnie z przyjętymi założeniami spłata pożyczki ma odbywać się ze środków niewliczanych do minimalnego poziomu wydatków na obronność.
Kiedy pierwsze środki?
Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier wskazał, że Polska przedstawiła dobrze przygotowany plan inwestycyjny. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy pożyczkowej.
Według informacji KE, po zawarciu umowy możliwe będzie wypłacenie zaliczki już w kwietniu. Na uruchomienie środków czeka obecnie kilkanaście państw członkowskich.
Jeden wzór umowy dla wszystkich państw
Komisja Europejska pracuje nad jednolitym szablonem umowy, który zostanie zastosowany wobec wszystkich krajów uczestniczących w programie SAFE. Dokument ma określać m.in. zasady wypłaty środków oraz ich rozliczania.
Maksymalny okres obowiązywania umowy pożyczkowej wyniesie do 45 lat.
Program SAFE – skala wsparcia
SAFE to jeden z kluczowych instrumentów UE w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa. Program przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia dla państw członkowskich.
Środki mają być przeznaczane przede wszystkim na inwestycje w sektor obronny, w tym zakup sprzętu produkowanego w Europie.
Co to oznacza dla Polski?
Mimo trwającego sporu na poziomie krajowym, przygotowania do udziału Polski w programie SAFE są kontynuowane. Kluczowe znaczenie ma współpraca rządu z Komisją Europejską.
Jeśli procedury zostaną zakończone zgodnie z planem, pierwsze środki mogą trafić do Polski już w najbliższych miesiącach.
