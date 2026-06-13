Bruksela szykuje największy zakaz substancji w historii Europy. Dotyczy produktów, które są w niemal każdym domu
Bruksela finalizuje zakaz, który od 2026 roku będzie wycofywać tysiące produktów. Zegar już tyka – pierwsze ograniczenia obowiązują od kilku tygodni.
Dlaczego „wieczne chemikalia” – i skąd w ogóle wzięły się w Twoim domu
PFAS to rodzina ponad 10 000 syntetycznych związków. Łączy je jedno: wiązanie węgiel-fluor, które należy do najsilniejszych w chemii organicznej. W praktyce oznacza to, że raz wytworzone – nie giną. Nie rozkładają się w glebie, nie neutralizują się w wodzie, nie wydalają z organizmu człowieka. Kumulują się latami. Stąd przydomek „wieczne chemikalia”.
Przemysł pokochał je za to, co teraz staje się problemem. PTFE znany jako teflon – właśnie PFAS – daje patelnię, do której nic nie przywiera. Impregnaty DWR na bazie PFAS sprawiają, że kurtka outdoorowa odpycha deszcz. Powłoki fluorowe w papierowych opakowaniach chronią opakowanie na pizzę przed przesiąkaniem tłuszczem. Piany AFFF stosowane przez straże pożarne gaszą płonący olej napędowy skuteczniej niż cokolwiek innego.
Problem polega na tym, że PFAS nie zostają w produkcie. Migrują do żywności, wymywają się do gleby i wód gruntowych, trafiają do organizmów ludzkich przez kontakt skórny i oddechowy. Organizacja PAN Europe wykazała w badaniach, że kwas trifluorooctowy (TFA) – jeden z PFAS – wykrywalny jest w 79 proc. próbek wody kranowej w Europie, a stężenia w większości z nich przekraczają proponowane limity bezpieczeństwa UE. Komisja Europejska szacuje roczne koszty zdrowotne chorób powiązanych z PFAS w całej Unii na 52-84 miliardy euro.
Jakie skutki zdrowotne? Nauka mówi o „ryzyku”, a nie „pewności”
PFAS nie powodują ostrego zatrucia przy codziennym użytku. Ich mechanizm działania ma być inny: długotrwała ekspozycja i stopniowa kumulacja w organizmie. Badania naukowe potwierdziły powiązania z uszkodzeniem wątroby, podwyższonym cholesterolem, zaburzeniami tarczycy (szczególnie niebezpiecznymi u płodów i małych dzieci), zwiększonym ryzykiem raka nerki i jądra, osłabieniem odpowiedzi immunologicznej na szczepienia u dzieci, a także z chorobami układu krążenia i cukrzycą typu 2.
Kluczowe słowo to „powiązania” – nie „bezpośrednia przyczyna”. „Naprawdę dopiero zaczynamy rozumieć zakres skutków, jakie te chemikalia wywierają na zdrowie ludzi” – oceniła prof. Leda Chatzi z University of Southern California, prowadząca jedno z największych badań nad wpływem mieszanin PFAS na dzieci i młodych dorosłych. Nauka jest konsekwentna, ale uczciwa co do granic swojej pewności.
UE nie zaczyna od zera – po 20 latach zakazów przychodzi czas na całą klasę
Zakaz PFAS nie pojawia się z powietrza. Bruksela wycofuje kolejne substancje z tej grupy od ponad dwóch dekad. Najpierw PFOS – kwas perfluorooktanosulfonowy – zakazany na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Potem PFOA, który dawał patelniam teflonowym ich właściwości nieprzywierające – zakaz produkcji i stosowania od 2020 roku. W lutym 2023 r. dołączyły długołańcuchowe kwasy C9-C14 i PFHxS.
Za każdym razem schemat był ten sam: zakaz jednej substancji, a producenci zastępowali ją inną PFAS – często równie trwałą, tyle że jeszcze słabiej zbadaną. Bruksela postanowiła zakończyć tę grę w kotka i myszkę – i zakazać całej klasy naraz, a nie kolejnych podgrup jedna po drugiej.
Harmonogram zakazów – co zniknie i kiedy?
Zakazy są rozłożone sektorowo, bo każda branża wynegocjowała własny okres przejściowy. Pierwsze zmiany są już faktem.
|Data
|Co wchodzi w życie
|Podstawa prawna
|Kwiecień 2026 (już obowiązuje)
|Zakaz PFHxA w produktach konsumenckich: impregnaty do odzieży i obuwia, część kosmetyków i środków czyszczących
|Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/2462, Dz.Urz. UE L 2024/2462
|12 sierpnia 2026
|Zakaz PFAS w opakowaniach do kontaktu z żywnością: pudełka na pizzę, kubki jednorazowe, torebki na fast food, papier do pieczenia. Bez okresu przejściowego na stare zapasy
|Rozporządzenie (UE) 2025/40 (PPWR), Dz.Urz. UE L 2025/40
|23 października 2026
|Obowiązek oznakowania pian gaśniczych z PFAS i plany zarządzania nimi dla użytkowników
|Rozporządzenie Komisji (UE) 2025/1988, zmieniające załącznik XVII REACH
|23 kwietnia 2027
|Straże pożarne muszą przejść na pianki gaśnicze bez związków fluoru
|Rozporządzenie Komisji (UE) 2025/1988
|Początek 2027 (głosowanie)
|Kompleksowy zakaz całej klasy PFAS (projekt uPFAS) – głosowanie Komitetu REACH i Parlamentu Europejskiego. Obejmie ok. 10 000 związków
|Nowelizacja REACH, Załącznik XVII (etap projektu)
|2028-2040
|Stopniowe wycofywanie PFAS z sektorów po uchwaleniu uPFAS – okresy przejściowe od 18 miesięcy do 13,5 roku
|Zależnie od sektora i dostępności alternatyw
Czy naprawdę trzeba wyrzucać patelnię i kurtkę
Krótka odpowiedź: nie – jeśli są w dobrym stanie. Długa jest bardziej złożona.
Patelnie teflonowe (PTFE) nie zawierają już PFOA od czasu jego zakazu w 2020 roku. Sam PTFE nadal jest dopuszczony. Zagrożenie pojawia się dopiero przy zarysowanej lub łuszczącej się powłoce – uszkodzona powierzchnia może uwalniać mikroczęstki PFAS. Jeśli patelnia jest nieuszkodzona, używasz jej bezpiecznie. Jeśli widać rysy albo powłoka odpada – wymień, niezależnie od regulacji.
Kurtki outdoorowe impregnowane DWR na bazie PFAS – zakaz PFHxA działa od kwietnia 2026, ale nie ma obowiązku wyrzucania tego, co już masz. Więksi producenci (Patagonia, Arc’teryx, Gore-Tex) od kilku lat stopniowo przechodzą na alternatywy bez fluoru. Przy zakupie nowej kurtki szukaj certyfikatu bluesign albo oznaczenia „PFC-free” lub „PFAS-free”.
Kosmetyki to osobna historia. PFAS kryją się tu pod nazwami zawierającymi „PTFE”, „perfluoro-” lub „fluoro”. Najczęściej pojawiają się w podkładach, mascara i kremach z filtrem w formule „long-lasting”. Warto czytać etykiety – szczególnie kosmetyków aplikowanych na duże powierzchnie skóry lub blisko oczu.
Gdzie PFAS zostaną na długo – bo nie ma czym ich zastąpić
Projekt powszechnego zakazu (uPFAS) zakłada długie okresy przejściowe lub trwałe wyjątki dla sektorów, w których nie istnieją jeszcze alternatywy. Chodzi przede wszystkim o medycynę (membrany do dializy, implanty, sprzęt chirurgiczny), produkcję półprzewodników i chipów (procesy litograficzne wymagają PFAS, a substytutów nie ma), lotnictwo i przemysł kosmiczny, energetykę wodorową (ogniwa paliwowe) i obronność. Dla tych zastosowań okresy przejściowe mogą sięgać nawet 13,5 roku od daty uchwalenia zakazu.
Kilka prostych kroków, zanim sierpień zaskoczy wszystkich
- Sprawdź patelnię. Zarysowana powłoka teflonowa to realny problem zdrowotny – wymień bez wahania na ceramiczną, żeliwną, ze stali nierdzewnej lub z nową patelnią z oznaczeniem „PFAS-free”. Patelni nieuszkodzonej wyrzucać nie musisz.
- Nie przechowuj jedzenia w opakowaniach fast food. Do 12 sierpnia stare opakowania z PFAS mogą być w obiegu. Gorące, tłuste potrawy przyspieszają migrację substancji do jedzenia – zjedz od razu lub przełóż do własnego pojemnika.
- Czytaj skład kosmetyków. Słowa-klucze: „PTFE”, „perfluoro-„, „-fluoride”, „fluoro” w składzie INCI. Dotyczy szczególnie podkładów, tuszów do rzęs i kremów z filtrem.
- Kupujesz kurtkę? Pytaj o „PFC-free” lub „PFAS-free”. Bluesign i inne certyfikaty to dobry punkt wyjścia. Standardem staje się to w produktach outdoorowych klasy premium.
- Zapytaj MPWiK o monitoring. Masz prawo do wyników kontroli PFAS w wodzie kranowej na mocy Dyrektywy (UE) 2020/2184. Jeśli wyniki nie są dostępne publicznie – złóż wniosek o informację publiczną. Filtr z węglem aktywnym lub system wymiany jonowej skutecznie redukuje większość PFAS z wody.
- Prowadzisz gastronomię lub sklep? Masz dokładnie do 12 sierpnia 2026 r. na weryfikację opakowań kontaktowych z żywnością. Zażądaj od dostawcy deklaracji zgodności z PPWR. Brak dokumentacji po tej dacie to ryzyko kontroli IH i kary administracyjnej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.