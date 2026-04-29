Bruksela wszczyna pilne postępowanie wobec Warszawy. Chodzi o działania po katastrofie na Odrze
Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie wobec Polski w sprawie sytuacji na Odrze. Bruksela zarzuca brak skutecznych działań po katastrofie ekologicznej z 2022 roku i daje rządowi 2 miesiące na reakcję. Jeśli odpowiedź będzie niewystarczająca, sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE.
KE uruchamia procedurę wobec Polski. 2 miesiące na reakcję w sprawie Odry
Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w związku z sytuacją na Odrze po katastrofie ekologicznej z 2022 roku. Bruksela daje rządowi 2 miesiące na odpowiedź. Jeśli działania zostaną uznane za niewystarczające, sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE.
500 km rzeki i setki ton martwych ryb. Skutki wciąż odczuwalne
Komisja Europejska wskazuje, że Polska nie rozwiązała problemów, które doprowadziły do katastrofy ekologicznej. Latem 2022 roku na odcinku około 500 km Odry doszło do masowego śnięcia ryb.
Szacuje się, że zginęło wtedy ponad 360 ton ryb, a cały ekosystem rzeki został poważnie naruszony. Przyczyną był zakwit tzw. złotych alg, któremu sprzyjało wysokie zasolenie wody oraz nadmiar składników odżywczych.
Problem nie zniknął. W 2024 roku w dorzeczu Odry ponownie odnotowano przypadki śnięcia ryb – tym razem było to ponad 100 ton.
Bruksela wskazuje konkretne naruszenia
Zdaniem Komisji Europejskiej działania podjęte przez Polskę były niewystarczające. Zarzuty dotyczą kilku kluczowych obszarów:
– brak skutecznych działań poprawiających stan wód
– niewystarczająca ochrona siedlisk i gatunków
– dopuszczanie zrzutów słonych wód do rzeki
– brak aktualnych analiz przy planowaniu gospodarki wodnej
KE wskazuje, że Polska mogła naruszyć przepisy kilku unijnych dyrektyw, w tym ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej.
2 miesiące na odpowiedź. Co dalej?
Postępowanie rozpoczęło się od formalnego wezwania do usunięcia uchybienia. Polska ma teraz 2 miesiące na przedstawienie wyjaśnień i działań naprawczych.
Jeśli odpowiedź nie spełni oczekiwań Komisji, kolejnym krokiem będzie wydanie uzasadnionej opinii. W dalszej kolejności sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.
To oznacza ryzyko konsekwencji prawnych, w tym potencjalnych kar finansowych.
Warszawa i Wisła. Czy stolica może być następna?
Choć sprawa dotyczy Odry, jej skutki mogą mieć znaczenie także dla innych regionów, w tym Warszawy. System zarządzania wodami w Polsce jest powiązany, a decyzje dotyczące jednej rzeki mogą wpływać na cały system.
Wisła, która przepływa przez stolicę, również zmaga się z problemami związanymi z jakością wody i presją urbanizacyjną. Eksperci zwracają uwagę, że doświadczenia z Odry mogą wpłynąć na przyszłe regulacje i inwestycje także w Warszawie.
W praktyce może to oznaczać zaostrzenie kontroli, nowe obowiązki dla przedsiębiorstw oraz większy nacisk na ochronę środowiska wodnego.
Dlaczego Odra jest kluczowa?
Odra to jedna z najważniejszych rzek Europy Środkowej. Pełni funkcję szlaku transportowego, źródła wody oraz miejsca rekreacji i rybołówstwa.
Pogarszający się stan rzeki wpływa nie tylko na środowisko, ale także na gospodarkę – od turystyki po przemysł.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.