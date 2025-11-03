Brutalnie zaatakował i poturbował kobietę. Policja publikuje rysopis bandyty
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o uszkodzenie ciała kobiety. Do zdarzenia doszło 25 października 2025 roku przy ulicy Popiełuszki w Żyrardowie. Jak przekazują funkcjonariusze, poszkodowana kobieta trafiła pod opiekę medyczną, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących przebiegu incydentu, jednak zdarzenie zakwalifikowano jako przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu.
Rysopis poszukiwanego
Na podstawie zebranych materiałów i relacji świadków policja opracowała rysopis mężczyzny:
- wiek: około 40 lat,
- wzrost: około 180 cm,
- budowa ciała: normalna,
- włosy: ciemne, krótkie,
- zarost: broda,
- ubrany był w ciemną kurtkę do kolan z kapturem,
- miał na sobie jasne spodnie i sportowe buty w jasnym kolorze.
Policja apeluje o pomoc
Funkcjonariusze proszą wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w jego identyfikacji lub ustaleniu miejsca pobytu, o natychmiastowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie.
Zgłoszenia można kierować:
- pod numer telefonu 47 70 58 200 (oficer dyżurny),
- lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie – 47 70 58 118.
Policja zapewnia anonimowość
Policjanci przypominają, że każda przekazana informacja – nawet pozornie nieistotna – może mieć kluczowe znaczenie dla śledztwa. Gwarantują pełną anonimowość osobom, które zdecydują się przekazać swoje spostrzeżenia.
„Każdy sygnał jest ważny”
Jak podkreślają funkcjonariusze, sprawa ma charakter priorytetowy, a ustalenie tożsamości sprawcy jest obecnie jednym z głównych celów żyrardowskiej komendy.
Policja apeluje także do mieszkańców miasta o zachowanie ostrożności i niepodejmowanie samodzielnych działań wobec mężczyzny, jeśli zostanie zauważony. Wszelkie informacje należy niezwłocznie przekazać służbom.
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie zachęca również do śledzenia oficjalnej strony programu „Moja Komenda”, gdzie publikowane są komunikaty dotyczące bieżących działań funkcjonariuszy w regionie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.