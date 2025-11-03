Brutalnie zaatakował i poturbował kobietę. Policja publikuje rysopis bandyty

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o uszkodzenie ciała kobiety. Do zdarzenia doszło 25 października 2025 roku przy ulicy Popiełuszki w Żyrardowie. Jak przekazują funkcjonariusze, poszkodowana kobieta trafiła pod opiekę medyczną, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących przebiegu incydentu, jednak zdarzenie zakwalifikowano jako przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu.

Rysopis poszukiwanego

Na podstawie zebranych materiałów i relacji świadków policja opracowała rysopis mężczyzny:

  • wiek: około 40 lat,
  • wzrost: około 180 cm,
  • budowa ciała: normalna,
  • włosy: ciemne, krótkie,
  • zarost: broda,
  • ubrany był w ciemną kurtkę do kolan z kapturem,
  • miał na sobie jasne spodnie i sportowe buty w jasnym kolorze.

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze proszą wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w jego identyfikacji lub ustaleniu miejsca pobytu, o natychmiastowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie.

Zgłoszenia można kierować:

  • pod numer telefonu 47 70 58 200 (oficer dyżurny),
  • lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie – 47 70 58 118.

Policja zapewnia anonimowość

Policjanci przypominają, że każda przekazana informacja – nawet pozornie nieistotna – może mieć kluczowe znaczenie dla śledztwa. Gwarantują pełną anonimowość osobom, które zdecydują się przekazać swoje spostrzeżenia.

„Każdy sygnał jest ważny”

Jak podkreślają funkcjonariusze, sprawa ma charakter priorytetowy, a ustalenie tożsamości sprawcy jest obecnie jednym z głównych celów żyrardowskiej komendy.

Policja apeluje także do mieszkańców miasta o zachowanie ostrożności i niepodejmowanie samodzielnych działań wobec mężczyzny, jeśli zostanie zauważony. Wszelkie informacje należy niezwłocznie przekazać służbom.

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie zachęca również do śledzenia oficjalnej strony programu „Moja Komenda”, gdzie publikowane są komunikaty dotyczące bieżących działań funkcjonariuszy w regionie.

