Brutalny atak na stacji metra. 16-latek w szpitalu. Co stało się z agresorem po brutalnym pobiciu?
Spokojny wieczór na jednej ze stacji metra na Mokotowie zamienił się w scenę brutalnej przemocy. 16-letni chłopak został nagle zaatakowany przez dorosłego mężczyznę. Sprawa szybko trafiła w ręce policji, ale to, co wydarzyło się później, budzi dziś największe emocje.
Niespodziewany atak przy biletomacie
Do zdarzenia doszło wieczorem, gdy nastolatek stał przy biletomacie. W pewnym momencie podszedł do niego nieznany mężczyzna i bez ostrzeżenia uderzył go w tył głowy.
Chłopak upadł na ziemię. To jednak nie zakończyło ataku. Napastnik zaczął kopać leżącego 16-latka, celując w okolice głowy i twarzy. Całość rozegrała się błyskawicznie, na oczach świadków.
Poszkodowany trafił do szpitala. Sprawca uciekł.
Szybka reakcja i konkretne ustalenia
Świadkowie natychmiast powiadomili służby. Policjanci rozpoczęli działania jeszcze tego samego wieczoru.
Zabezpieczono monitoring, zebrano relacje świadków i dokumentację medyczną. Na tej podstawie udało się szybko ustalić tożsamość napastnika.
Okazał się nim 40-letni mieszkaniec Mokotowa, który wcześniej miał już konflikt z prawem.
Zarzuty są, ale decyzja zaskakuje
Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut spowodowania naruszenia czynności narządu ciała.
Za taki czyn grozi kara do 2 lat więzienia. W tym przypadku może być wyższa, ponieważ zdarzenie ma charakter chuligański.
Mimo tego prokuratura nie zdecydowała się na zastosowanie aresztu. Po wykonaniu czynności procesowych podejrzany został zwolniony do domu.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Decyzja o braku aresztu może budzić zdziwienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę brutalność zdarzenia i fakt, że ofiarą był nieletni.
Sprawa pokazuje jednak, jak wyglądają procedury prawne w takich sytuacjach. Samo postawienie zarzutów nie zawsze oznacza natychmiastowe osadzenie w areszcie.
Dla mieszkańców to sygnał, że nawet w miejscach uznawanych za bezpieczne, jak metro, może dojść do nieprzewidywalnych i groźnych sytuacji.
Śledztwo trwa
Postępowanie jest nadal prowadzone pod nadzorem prokuratury. Kluczowe będą dalsze ustalenia i ewentualna kwalifikacja czynu.
