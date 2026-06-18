Brutalny atak w warszawskim tramwaju. Policja szuka mężczyzny ze zdjęć
Do niepokojącego zdarzenia doszło w jednym z tramwajów kursujących przez centrum Warszawy. 37-letni obywatel Stanów Zjednoczonych został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę podczas podróży w rejonie Placu Unii Lubelskiej. Poszkodowany stracił przytomność i doznał poważnych obrażeń. Policja opublikowała wizerunek osoby mogącej mieć związek ze sprawą i apeluje do mieszkańców o pomoc.
Atak podczas podróży tramwajem
Jak informuje Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, do zdarzenia doszło podczas przejazdu tramwajem w okolicach Placu Unii Lubelskiej. 37-letni obywatel USA podróżował wraz ze znajomymi.
Według ustaleń funkcjonariuszy grupa rozmawiała i zachowywała się w spokojny sposób. W pewnym momencie jeden z pasażerów miał podejść do mężczyzn i bez ostrzeżenia zaatakować jednego z nich.
Napastnik miał dwukrotnie uderzyć 37-latka w głowę. Siła ciosów była na tyle duża, że poszkodowany stracił przytomność i upadł na podłogę pojazdu.
Poważne obrażenia po upadku
W wyniku ataku mężczyzna doznał poważnych obrażeń barku. Upadek nastąpił po utracie przytomności, co dodatkowo zwiększyło ryzyko urazów.
Policjanci podkreślają, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie ze względu na charakter zdarzenia oraz skutki zdrowotne dla poszkodowanego.
Zachowanie sprawcy zaskoczyło świadków
Szczególne zdziwienie śledczych budzi zachowanie napastnika po ataku. Zamiast opuścić tramwaj lub oddalić się z miejsca zdarzenia, mężczyzna miał usiąść na jednym z foteli obok nieprzytomnego pasażera.
Następnie kontynuował podróż, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Takie zachowanie zostało zarejestrowane przez monitoring i stanowi jeden z ważnych elementów prowadzonego postępowania.
Policja publikuje zdjęcia i prosi o pomoc
Śródmiejscy funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym nagrania monitoringu. Na ich podstawie opublikowano zdjęcia mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą.
Policja apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają widocznego na fotografiach mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z funkcjonariuszami.
Każda informacja może okazać się istotna dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i ustalenia przebiegu całego zajścia.
Warszawa i bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej
Warszawska komunikacja miejska każdego dnia przewozi setki tysięcy pasażerów. Większość podróży przebiega spokojnie, jednak tego typu zdarzenia pokazują, jak ważną rolę odgrywa monitoring oraz szybka reakcja świadków i służb.
Policjanci przypominają, że w przypadku agresywnych zachowań w pojazdach komunikacji miejskiej należy niezwłocznie powiadomić motorniczego, kierowcę lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Sprawa jest kolejnym przypomnieniem, że bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej zależy także od reakcji świadków. Jeśli rozpoznajesz osobę widoczną na zdjęciach opublikowanych przez policję lub byłeś świadkiem zdarzenia, warto przekazać informacje funkcjonariuszom. Może to pomóc w szybkim ustaleniu sprawcy i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności brutalnego ataku.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.