Poszkodowany stracił przytomność. Zatrzymano podejrzanego po ataku w warszawskim tramwaju
Policjanci ze śródmiejskiej komendy zatrzymali 31-letniego obywatela Polski. Mężczyzna jest podejrzewany o udział w brutalnym ataku na 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych. Do zdarzenia doszło w warszawskim tramwaju.
Sprawa od początku wywołała duże poruszenie. Poszkodowany mężczyzna doznał poważnych obrażeń barku. Po ataku policjanci rozpoczęli intensywne działania, których celem było ustalenie tożsamości napastnika i jego szybkie zatrzymanie.
Atak w tramwaju i szeroko zakrojone działania policji
Jak informuje śródmiejska policja, po pobiciu 37-letniego mężczyzny funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I prowadzili działania wspólnie z policjantami z innych warszawskich jednostek. Mundurowi analizowali zebrane materiały i sprawdzali informacje, które mogły doprowadzić ich do sprawcy.
Sprawa miała kilka wątków. Policjanci zabezpieczali materiały, analizowali nagrania i ustalali kolejne szczegóły zdarzenia. Wczoraj w mediach społecznościowych opublikowano fragment nagrania oraz wizerunek osoby podejrzewanej o atak. To miało pomóc w identyfikacji napastnika.
Zatrzymanie przy ulicy Agawy
Działania policjantów zakończyły się ustaleniem tożsamości podejrzanego. 31-letni obywatel Polski został zatrzymany przy ulicy Agawy w Warszawie. Jak przekazała policja, kluczowe znaczenie miała współpraca funkcjonariuszy ze Śródmieścia z policjantami z warszawskiej Woli.
Zatrzymany trafił do dyspozycji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. W najbliższym czasie mają zostać z nim przeprowadzone dalsze czynności procesowe.
Mężczyzna był wcześniej notowany
Policja przekazała również, że zatrzymany 31-latek był wcześniej notowany. Chodziło między innymi o kradzieże, włamania oraz posiadanie narkotyków.
Na tym etapie sprawa dotyczy podejrzenia spowodowania uszczerbku na zdrowiu u 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych. Dalsze decyzje będą zależały od wyników czynności procesowych i ustaleń śledczych.
Co grozi podejrzanemu?
W takich sprawach kluczowe znaczenie ma charakter obrażeń oraz opinia biegłych. To od nich zależy, jak dokładnie zostanie zakwalifikowany czyn. Jeśli obrażenia zostaną uznane za poważne, podejrzany może usłyszeć zarzuty związane ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu.
Policjanci podkreślają, że zatrzymany znajduje się obecnie w ich dyspozycji. Sprawa jest rozwojowa, a kolejne informacje mogą pojawić się po wykonaniu dalszych czynności.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.