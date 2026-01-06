Budowa bez pozwolenia? Nowe przepisy wchodzą w życie już w styczniu. Rewolucja w prawie budowlanym
Od stycznia 2026 roku rolników czekają istotne ułatwienia w realizacji inwestycji w gospodarstwach. Nowelizacja prawa budowlanego ogranicza biurokrację, rozszerzając listę obiektów, które będzie można wybudować bez pozwolenia, a w części przypadków nawet bez zgłoszenia.
Koniec walki o pozwolenia. Zmiany w prawie budowlanym ważne dla rolników
Od początku 2026 roku wchodzą w życie istotne zmiany w prawie budowlanym, które mają uprościć proces inwestycyjny i ograniczyć biurokrację. Nowelizacja ustawy, przyjęta 4 grudnia 2025 roku w ramach rządowego pakietu deregulacyjnego, wprost dotyczy także rolników. Dla wielu inwestycji związanych z gospodarstwem nie będzie już potrzebne pozwolenie na budowę, a w części przypadków nawet zgłoszenie.
Więcej inwestycji bez pozwolenia na budowę
Nowe przepisy znacząco rozszerzają katalog obiektów, które można realizować bez decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. W przypadku rolników szczególnie istotne jest uproszczenie zasad dotyczących obiektów gospodarczych powiązanych z produkcją rolną i zabudową zagrodową na istniejącej działce siedliskowej.
Na zgłoszenie, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia, będzie można wybudować m.in. bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m³ i nieprzekraczającej 30 m³. To zmiana, na którą środowisko rolnicze czekało od lat, zwłaszcza w kontekście retencji wody i coraz częstszych problemów suszowych.
Uproszczenia obejmą również inne inwestycje, takie jak wolnostojące magazyny energii elektrycznej, przydomowe schrony czy wybrane obiekty użyteczności publicznej o ograniczonej powierzchni, o ile ich oddziaływanie mieści się w granicach działki.
Bez pozwolenia i bez zgłoszenia
Jeszcze dalej idą zmiany dotyczące najmniejszych obiektów. Nowelizacja rozszerza listę inwestycji, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. W przypadku gospodarstw rolnych dotyczy to m.in. bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności do 5 m³, budowanych w ramach istniejącej działki siedliskowej.
W praktyce oznacza to szybszą realizację drobnych inwestycji i mniejsze ryzyko kar administracyjnych za błędy formalne.
Nowe definicje mają uciąć spory
Jednym z celów nowelizacji było uporządkowanie pojęć, które przez lata budziły spory między inwestorami a urzędami. Do ustawy Prawo budowlane wprowadzono jasne definicje m.in. wiaty, budynku gospodarczego oraz zabudowy zagrodowej.
Wiata została jednoznacznie określona jako budowla trwale związana z gruntem, posiadająca fundamenty i dach, ale nie w pełni wydzielona przegrodami budowlanymi. Budynek gospodarczy zdefiniowano jako obiekt przeznaczony do wykonywania prac warsztatowych oraz przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych.
Nowa definicja zabudowy zagrodowej precyzuje, że obejmuje ona budynki mieszkalne jednorodzinne oraz obiekty gospodarcze lub inwentarskie związane z produkcją rolną, realizowane w ramach istniejącej działki siedliskowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych.
Kiedy zmiany zaczną obowiązywać
Ustawa została podpisana przez prezydenta 19 grudnia 2025 roku. Większość przepisów wejdzie w życie 7 stycznia 2026 roku, część zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2026 roku, a niektóre regulacje – dopiero od 20 września 2026 roku.
Dla rolników oznacza to realne uproszczenie procedur, oszczędność czasu i kosztów oraz większą pewność prawną przy planowaniu inwestycji w gospodarstwach. Zmiany te mają zakończyć wieloletnie spory interpretacyjne i ograniczyć konieczność walki o pozwolenia przy prostych, codziennych inwestycjach.
