Burger Drwala już w McDonald’s. Znamy ceny, daty premiery pozostałych i ujawniamy z czym jest nowa wersja
Burger Drwala wrócił do McDonald’s w całej Polsce. Na start sieć wprowadziła jednak tylko klasyczną wersję kanapki. Drwal z żurawiną, ostra odmiana i tegoroczna nowość dołączą do menu kilka dni później. Sprawdziliśmy, kiedy to nastąpi, ile kosztuje Drwal w tym sezonie i czym jest jubileuszowa nowość.
Klasyczny Drwal od 12 listopada, pozostałe wersje od 18 listopada
Klasyczny Burger Drwala trafił do restauracji w czwartek 12 listopada. Na pozostałe warianty trzeba poczekać do środy 18 listopada. Tę datę podają m.in. pracownicy restauracji i ekrany w lokalach. McDonald’s nie opublikował jednak osobnego komunikatu o premierze kolejnych wersji.
|Wersja
|Od kiedy
|Cena kanapki (orientacyjnie na podstawie poprzednich lat)
|Drwal klasyczny
|12 listopada
|25,90 zł
|Drwal z kurczakiem
|18 listopada
|25,90 zł
|Drwal z żurawiną
|18 listopada
|ok. 26,90 zł
|Drwal na ostro
|18 listopada
|ok. 26,90 zł
|Drwal Serowy (nowość)
|18 listopada
|ok. 26,90 zł
|Wersja z grillowaną cebulą
|7 stycznia 2027, w aplikacji
|brak danych
Każdy wariant ma być dostępny także w wersji podwójnej, za wyższą cenę. Ceny mogą się różnić w zależności od restauracji.
Nowość na 15-lecie: Drwal Serowy
Burger Drwala zadebiutował w Polsce w 2011 r., więc w tym sezonie świętuje 15-lecie. Z tej okazji sieć przygotowała Drwala Serowego z podwójną dawką sera. Oprócz panierowanego kotleta serowego ma dostać plaster sera cheddar i specjalny sos serowy.
Klasyczna wersja się nie zmienia. W środku jest kotlet wołowy, panierowany kotlet serowy, 2 plastry chrupiącego bekonu, prażona cebulka, sałata lodowa i sos o lekko wędzonym posmaku. Całość podawana jest w bułce z serowo-bekonową posypką. Według tabel wartości odżywczych klasyczny Drwal ma ok. 923 kcal.
Ile kosztuje Drwal w 2026 r.? Cena klasyka bez zmian
Dobra wiadomość dla fanów: cena klasycznego Drwala się nie zmieniła i wynosi 25,90 zł, tyle samo co przed rokiem. Ceny w jednej z restauracji pod Warszawą:
- Burger Drwala klasyczny – 25,90 zł,
- McZestaw z Drwalem – 33,60 zł,
- McZestaw powiększony – 37,10 zł,
- dip żurawinowy – 1,90 zł,
- Chrupiące Serki Brie – 9,90 zł,
- Frytki Zakręcone z sosem – 10,90 zł.
Zamawiając przez aplikacje dostawcze, trzeba liczyć się z wyższą ceną. Klasyczny Drwal w dostawie kosztuje ok. 29,90 zł.
Warszawa: na lotnisku zapłacisz więcej
W większości warszawskich restauracji ceny powinny być zbliżone do podanych wyżej. Wyjątkiem jest McDonald’s na Lotnisku Chopina, gdzie ceny są wyższe niż w zwykłych lokalach. W wielu restauracjach Drwal pojawia się w menu dopiero po zakończeniu śniadań, czyli od ok. 10:30, a w weekendy od 11:00.
Do kiedy Drwal w McDonald’s?
Sieć nie podała daty zakończenia sprzedaży. W poprzednich latach Drwal znikał z menu między końcem stycznia a połową lutego. W sezonie 2025/2026 był dostępny od 19 listopada 2025 r. do 1 lutego 2026 r. W tym roku wrócił tydzień wcześniej, a wersja z grillowaną cebulą zapowiadana na 7 stycznia sugeruje, że sprzedaż potrwa co najmniej do stycznia.
Burger Drwala 2026. Co warto wiedzieć?
- Klasyczny Drwal jest w sprzedaży od 12 listopada. Kosztuje 25,90 zł, tyle samo co przed rokiem.
- Drwal z żurawiną, na ostro, z kurczakiem i nowy Drwal Serowy mają pojawić się od 18 listopada.
- Rano Drwala zwykle nie kupisz. W wielu restauracjach jest dostępny po zakończeniu śniadań.
- W dostawie i na lotnisku zapłacisz więcej niż w zwykłej restauracji.
- Ceny różnią się między lokalami. Aktualne sprawdzisz w aplikacji McDonald’s dla wybranej restauracji.
- Śledź aplikację, bo wersja z grillowaną cebulą ma być dostępna od 7 stycznia 2027 r. właśnie tam.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.