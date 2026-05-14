Burz wokół żywności z Mercosur. UE ma ograniczyć import części produktów [LISTA]
W sieci pojawiły się doniesienia o możliwych ograniczeniach importu żywności z Brazylii do Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy m.in. wołowiny, drobiu, jaj i miodu, a w tle wraca temat kontroli jakości produktów oraz kontrowersji wokół umowy UE-Mercosur. Informacje wywołały dużą dyskusję także w Polsce, gdzie rolnicy i konsumenci od miesięcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo importowanej żywności.
Burza wokół żywności z Brazylii. Pojawiły się doniesienia o ograniczeniach importu do UE
W mediach społecznościowych pojawiły się informacje sugerujące, że Unia Europejska ma ograniczyć import części produktów spożywczych z Brazylii. Chodzi m.in. o wołowinę, drób, jaja, miód i produkty akwakultury. Doniesienia wywołały ogromne emocje, szczególnie w kontekście trwającej debaty wokół umowy handlowej UE-Mercosur.
Temat wrócił po publikacjach dotyczących kontroli jakości żywności eksportowanej z Brazylii oraz wcześniejszych wykryciach nieprawidłowości w partiach mięsa trafiających na europejski rynek.
Skąd pojawiły się informacje o ograniczeniach?
W sieci zaczęły krążyć wpisy sugerujące, że od września Brazylia miałaby utracić możliwość eksportu części produktów spożywczych do Unii Europejskiej.
Wśród wymienianych produktów znalazły się:
- wołowina,
- drób,
- jaja,
- miód,
- produkty akwakultury.
Doniesienia pojawiły się po informacjach dotyczących decyzji europejskich służb weterynaryjnych oraz sporów wokół standardów bezpieczeństwa żywności.
Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu importu całej żywności z Brazylii do UE.
UE od miesięcy kontroluje brazylijskie produkty
Sprawa ma związek z wcześniejszymi audytami i kontrolami prowadzonymi przez Komisję Europejską. W ostatnich miesiącach pojawiały się informacje o wykryciu w części brazylijskiego mięsa substancji niedozwolonych w UE.
Chodziło m.in. o hormony wzrostu oraz kwestie związane z kontrolą weterynaryjną.
W debacie publicznej wielokrotnie wracał również temat standardów produkcji żywności w krajach Mercosur.
Krytycy umowy handlowej UE-Mercosur twierdzą, że produkty spoza Europy mogą nie spełniać takich samych norm jak żywność produkowana w UE.
Z kolei Komisja Europejska zapewnia, że wszystkie towary trafiające na europejski rynek muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa.
W tle ogromna umowa handlowa UE-Mercosur
Cała sprawa wywołuje duże emocje również dlatego, że Unia Europejska i kraje Mercosur podpisały niedawno ważną umowę handlową.
Porozumienie obejmuje m.in. Brazylię, Argentynę, Paragwaj i Urugwaj.
Przeciwnicy umowy ostrzegają przed napływem tańszej żywności spoza UE i wskazują na ryzyko związane z kontrolą jakości produktów.
Największe protesty przeciwko umowie pojawiają się wśród europejskich rolników, także w Polsce.
Warszawa pozostaje jednym z państw krytycznie podchodzących do części zapisów porozumienia.
Polska i Warszawa monitorują sytuację
Polskie służby weterynaryjne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności regularnie kontrolują produkty trafiające na krajowy rynek.
Temat importu żywności z krajów Mercosur jest szeroko komentowany także w Warszawie, gdzie trwają dyskusje dotyczące wpływu umowy na polskie rolnictwo i bezpieczeństwo konsumentów.
Eksperci podkreślają, że każda partia żywności importowanej do UE podlega określonym procedurom kontrolnym.
Jednocześnie politycy i organizacje rolnicze apelują o dalsze zaostrzenie nadzoru nad importowaną żywnością.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto śledzić oficjalne komunikaty
- Nie ma informacji o całkowitym zakazie importu całej żywności z Brazylii do UE.
- UE prowadzi jednak kontrole dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych.
- Spór wokół żywności z Mercosur jest związany także z dużą umową handlową.
- Polskie służby kontrolują produkty trafiające na rynek krajowy.
- Warto opierać się na oficjalnych komunikatach instytucji unijnych i krajowych.
