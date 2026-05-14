Burz wokół żywności z Mercosur. UE ma ograniczyć import części produktów [LISTA]

14 maja 2026 14:05 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W sieci pojawiły się doniesienia o możliwych ograniczeniach importu żywności z Brazylii do Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy m.in. wołowiny, drobiu, jaj i miodu, a w tle wraca temat kontroli jakości produktów oraz kontrowersji wokół umowy UE-Mercosur. Informacje wywołały dużą dyskusję także w Polsce, gdzie rolnicy i konsumenci od miesięcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo importowanej żywności.

Flaga Unii Europejskiej z napisem uwaga
Flaga Unii Europejskiej z napisem uwaga. Fot. Warszawa w Pigułce

Burza wokół żywności z Brazylii. Pojawiły się doniesienia o ograniczeniach importu do UE

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje sugerujące, że Unia Europejska ma ograniczyć import części produktów spożywczych z Brazylii. Chodzi m.in. o wołowinę, drób, jaja, miód i produkty akwakultury. Doniesienia wywołały ogromne emocje, szczególnie w kontekście trwającej debaty wokół umowy handlowej UE-Mercosur.

Temat wrócił po publikacjach dotyczących kontroli jakości żywności eksportowanej z Brazylii oraz wcześniejszych wykryciach nieprawidłowości w partiach mięsa trafiających na europejski rynek.

Skąd pojawiły się informacje o ograniczeniach?

W sieci zaczęły krążyć wpisy sugerujące, że od września Brazylia miałaby utracić możliwość eksportu części produktów spożywczych do Unii Europejskiej.

Wśród wymienianych produktów znalazły się:

  • wołowina,
  • drób,
  • jaja,
  • miód,
  • produkty akwakultury.

Doniesienia pojawiły się po informacjach dotyczących decyzji europejskich służb weterynaryjnych oraz sporów wokół standardów bezpieczeństwa żywności.

Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu importu całej żywności z Brazylii do UE.

UE od miesięcy kontroluje brazylijskie produkty

Sprawa ma związek z wcześniejszymi audytami i kontrolami prowadzonymi przez Komisję Europejską. W ostatnich miesiącach pojawiały się informacje o wykryciu w części brazylijskiego mięsa substancji niedozwolonych w UE.

Chodziło m.in. o hormony wzrostu oraz kwestie związane z kontrolą weterynaryjną.

W debacie publicznej wielokrotnie wracał również temat standardów produkcji żywności w krajach Mercosur.

Krytycy umowy handlowej UE-Mercosur twierdzą, że produkty spoza Europy mogą nie spełniać takich samych norm jak żywność produkowana w UE.

Z kolei Komisja Europejska zapewnia, że wszystkie towary trafiające na europejski rynek muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa.

W tle ogromna umowa handlowa UE-Mercosur

Cała sprawa wywołuje duże emocje również dlatego, że Unia Europejska i kraje Mercosur podpisały niedawno ważną umowę handlową.

Porozumienie obejmuje m.in. Brazylię, Argentynę, Paragwaj i Urugwaj.

Przeciwnicy umowy ostrzegają przed napływem tańszej żywności spoza UE i wskazują na ryzyko związane z kontrolą jakości produktów.

Największe protesty przeciwko umowie pojawiają się wśród europejskich rolników, także w Polsce.

Warszawa pozostaje jednym z państw krytycznie podchodzących do części zapisów porozumienia.

Polska i Warszawa monitorują sytuację

Polskie służby weterynaryjne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności regularnie kontrolują produkty trafiające na krajowy rynek.

Temat importu żywności z krajów Mercosur jest szeroko komentowany także w Warszawie, gdzie trwają dyskusje dotyczące wpływu umowy na polskie rolnictwo i bezpieczeństwo konsumentów.

Eksperci podkreślają, że każda partia żywności importowanej do UE podlega określonym procedurom kontrolnym.

Jednocześnie politycy i organizacje rolnicze apelują o dalsze zaostrzenie nadzoru nad importowaną żywnością.

Co to oznacza dla Ciebie? Warto śledzić oficjalne komunikaty

  • Nie ma informacji o całkowitym zakazie importu całej żywności z Brazylii do UE.
  • UE prowadzi jednak kontrole dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych.
  • Spór wokół żywności z Mercosur jest związany także z dużą umową handlową.
  • Polskie służby kontrolują produkty trafiające na rynek krajowy.
  • Warto opierać się na oficjalnych komunikatach instytucji unijnych i krajowych.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna