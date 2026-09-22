Burza nad Warszawą. Silna komórka znalazła się nad miastem
Nad Warszawę dotarła burza. Obraz radarowy pokazuje intensywną komórkę obejmującą znaczną część miasta, szczególnie jego północne i zachodnie rejony. Miejscami może padać bardzo intensywnie. Burzy mogą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru oraz wyładowania atmosferyczne.
Na aktualnym obrazie radarowym widać rozbudowaną strefę opadów nad Warszawą. Najsilniejszy rdzeń komórki znajduje się nad północną i północno-zachodnią częścią stolicy. Opady obejmują jednak znacznie większy obszar miasta.
Mieszkańcy powinni przygotować się na nagłe pogorszenie warunków. Podczas przechodzenia komórki możliwe są:
- intensywny, chwilami ulewny deszcz,
- wyładowania atmosferyczne,
- silniejsze porywy wiatru,
- szybko pogarszająca się widoczność,
- lokalne utrudnienia na drogach.
Burze były prognozowane
IMGW zapowiadał na wtorek przelotne opady deszczu oraz miejscowe burze we wschodniej części Polski. Według tygodniowej prognozy Instytutu wysokość opadów na wschodzie kraju może sięgać 10 mm, a podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do około 65 km/h.
Sytuacja jest dynamiczna, dlatego natężenie zjawisk może wyraźnie różnić się pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. W jednej części Warszawy może wystąpić ulewa, podczas gdy kilka kilometrów dalej opady będą znacznie słabsze.
Lepiej zabezpieczyć przedmioty na balkonach
Podczas burzy warto zamknąć okna oraz zabrać lub zabezpieczyć lekkie przedmioty pozostawione na balkonach, tarasach i parapetach. Kierowcy powinni ograniczyć prędkość i zachować większy odstęp od poprzedzających pojazdów.
Nie należy chronić się pod drzewami ani dotykać zerwanych przewodów. W przypadku lokalnych podtopień nie wolno wjeżdżać samochodem w głęboką wodę.
Mieszkańcy powinni obserwować niebo, aktualne obrazy radarowe oraz komunikaty IMGW i Alerty RCB. Burzowa komórka może szybko zmieniać siłę i położenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.