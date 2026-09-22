Co dalej z cenami gazu? URE zatwierdził taryfę do końca 2026 roku
Gospodarstwa domowe objęte zatwierdzoną taryfą sprzedaży gazu mają już pewność, ile będą płaciły za samo paliwo gazowe do końca tego roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużyła obowiązywanie obecnej taryfy do 31 grudnia 2026 roku. Dla najpopularniejszych grup taryfowych cena pozostaje na poziomie 197,29 zł/MWh. Oznacza to, że rozpoczęcie sezonu grzewczego nie przyniesie zmiany zatwierdzonej ceny sprzedaży gazu dla milionów gospodarstw domowych.
Decyzja ma znaczenie przede wszystkim dla osób wykorzystujących gaz do gotowania, podgrzewania wody oraz ogrzewania domu lub mieszkania. Ministerstwo Energii informowało po przedłużeniu taryfy, że utrzymanie dotychczasowych cen obejmuje ponad 7 mln gospodarstw domowych. Sama stawka 197,29 zł/MWh nie oznacza jednak, że dokładnie tyle wynosi całkowity koszt widoczny na rachunku. Faktura zawiera również inne składniki, przede wszystkim opłaty związane z dystrybucją paliwa gazowego oraz podatki.
197,29 zł/MWh będzie obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku
Prezes URE zatwierdziła przedłużenie obowiązywania taryfy 8 czerwca 2026 roku. Wcześniej miała ona obowiązywać do końca czerwca, jednak termin został przesunięty aż do 31 grudnia. Nie zmieniono przy tym ceny samego paliwa gazowego ani obowiązujących stawek abonamentowych. Dla grup od W-1 do W-4 cena gazu wynosi 197,29 zł za MWh netto. Taka sama stawka dotyczy analogicznych grup oznaczonych literami Z oraz S.
Decyzja URE dotyczy taryfy zatwierdzonej dla myORLEN, czyli dawnego PGNiG Obrót Detaliczny, jednak z punktu widzenia odbiorcy najważniejsza jest sama wysokość zatwierdzonej ceny oraz okres jej obowiązywania. To właśnie te taryfy obejmują ogromną część gospodarstw domowych korzystających z gazu w Polsce. Rynek nie ogranicza się oczywiście do jednego sprzedawcy, dlatego przed sprawdzeniem własnego rachunku trzeba upewnić się, z jakiej oferty i taryfy rzeczywiście korzysta konkretne gospodarstwo.
W przeliczeniu na jednostkę często widoczną na fakturach oznacza to 19,729 gr/kWh netto. W dokumentach i cennikach ceny mogą być prezentowane zarówno w MWh, jak i kWh, a dodatkowo jako kwoty netto lub brutto, dlatego przy porównywaniu stawek łatwo odnieść wrażenie, że chodzi o zupełnie różne ceny. W rzeczywistości często jest to ta sama wartość przedstawiona po prostu w innej jednostce.
Dla mieszkańców Warszawy ogrzewających mieszkania lub domy gazem zasady są takie same jak dla pozostałych odbiorców objętych zatwierdzoną taryfą. Nie istnieje osobna warszawska cena sprzedaży paliwa. Jeżeli dane gospodarstwo korzysta z taryfy objętej decyzją URE, do końca grudnia zastosowanie ma obecna cena 197,29 zł/MWh netto w podstawowych grupach taryfowych.
Różnice pomiędzy rachunkami dwóch warszawskich gospodarstw mogą mimo to być bardzo duże. Mieszkaniec bloku korzystający z gazu wyłącznie do gotowania zużywa nieporównywalnie mniej paliwa niż właściciel domu, który za pomocą kotła gazowego ogrzewa całą nieruchomość i przygotowuje ciepłą wodę. Dlatego sama informacja o cenie za MWh nie mówi jeszcze, jaka będzie miesięczna faktura. Największym czynnikiem pozostaje faktyczne zużycie, które przy ogrzewaniu zależy między innymi od temperatury na zewnątrz, powierzchni domu, jego izolacji oraz ustawień instalacji.
Stawka została wcześniej obniżona i teraz pozostaje bez zmian
Obecny poziom nie obowiązywał od początku 2026 roku. Wcześniej cena sprzedaży gazu w taryfie wynosiła 204,26 zł/MWh. 10 lutego Prezes URE zatwierdziła zmianę, dzięki której od 25 lutego cena spadła do 197,29 zł/MWh. Była to obniżka o około 7 zł za MWh, czyli o około 3,4 proc. Początkowo nowa stawka miała obowiązywać do 30 czerwca, ale kilka miesięcy później zdecydowano o pozostawieniu jej na tym samym poziomie przez całe drugie półrocze.
Nie ma więc osobnej jesiennej ani zimowej ceny gazu dla odbiorców objętych tą taryfą. Gospodarstwo zapłaci za jednostkę paliwa gazowego w październiku, listopadzie i grudniu według tej samej stawki sprzedażowej, która obowiązuje obecnie. Dla osób ogrzewających dom gazem jest to szczególnie istotne właśnie teraz, gdy wraz ze spadkiem temperatur rozpoczyna się okres największego rocznego zużycia.
Najwięcej gazu zużywają gospodarstwa, które nim ogrzewają dom
Grupa taryfowa na fakturze zależy przede wszystkim od rocznego zużycia gazu, jego rodzaju oraz sposobu odczytywania licznika. Najmniejsi odbiorcy trafiają zwykle do grupy W-1. Są to często osoby korzystające z gazu głównie do gotowania i zużywające relatywnie niewielkie ilości paliwa w skali roku. W grupie W-2 znajdują się zazwyczaj gospodarstwa wykorzystujące gaz także do podgrzewania ciepłej wody, przez co zużycie jest wyraźnie większe.
Największe znaczenie rozpoczynający się sezon ma dla grupy W-3, w której często znajdują się domy ogrzewane kotłami gazowymi. W takim przypadku paliwo służy nie tylko do gotowania czy podgrzewania wody, ale przede wszystkim do ogrzewania całej nieruchomości. Różnica w zużyciu pomiędzy lipcem a styczniem może być ogromna, dlatego utrzymanie tej samej ceny jednostkowej do końca roku jest najbardziej odczuwalne właśnie dla gospodarstw, które gazem ogrzewają budynek.
197,29 zł/MWh nie jest kwotą z całego rachunku
Na fakturze za gaz znajduje się kilka składników i to jedno z najważniejszych rozróżnień przy czytaniu informacji o taryfach. Kwota 197,29 zł/MWh dotyczy ceny samego paliwa gazowego w określonych grupach taryfowych. Odbiorca płaci również za jego dostarczenie siecią do domu lub mieszkania, a więc dystrybucję, oraz odpowiednie opłaty stałe, zmienne i abonamentowe. Do należności dochodzi również podatek VAT.
Dlatego utrzymanie ceny gazu na tym samym poziomie nie oznacza, że rachunek będzie identyczny w każdym miesiącu. Zimą gospodarstwo zużywa znacznie więcej paliwa niż latem, a więc nawet przy niezmienionej cenie za MWh końcowa kwota może wzrosnąć kilkukrotnie. To szczególnie widoczne w domach jednorodzinnych ogrzewanych gazem, gdzie największa część rocznego zużycia przypada na kilka najzimniejszych miesięcy.
Dystrybucja jest osobną częścią rachunku
Taryfa dystrybucyjna jest zatwierdzana niezależnie od ceny samego paliwa. W przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa Prezes URE zatwierdziła taryfę dystrybucyjną obowiązującą od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. Przy jej zatwierdzaniu Urząd Regulacji Energetyki informował, że średnie stawki dystrybucyjne spadły w porównaniu z poprzednim rokiem.
Dla odbiorcy oznacza to, że na jednym rachunku spotykają się w praktyce dwa różne elementy regulowane oddzielnie: sprzedaż paliwa i jego dostarczenie. To właśnie dlatego nagłówkowa cena 197,29 zł/MWh nie powinna być przedstawiana jako całkowity koszt gazu ponoszony przez gospodarstwo. Jest to cena sprzedaży paliwa, natomiast końcowy rachunek powstaje dopiero po doliczeniu pozostałych składników.
Taryfa obejmuje również część podmiotów użyteczności publicznej
Decyzja URE nie dotyczy wyłącznie prywatnych mieszkań i domów. Z zatwierdzonych taryf korzystają także określone ustawowo podmioty realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej. Wśród nich znajdują się między innymi szpitale, szkoły, żłobki i przedszkola. Pełny katalog chronionych odbiorców wynika z przepisów Prawa energetycznego.
W ich przypadku gaz może być zużywany na znacznie większą skalę niż w pojedynczym gospodarstwie domowym, szczególnie gdy służy do ogrzewania dużych budynków. Stabilność ceny do końca roku ma więc znaczenie nie tylko dla domowych budżetów, ale również dla kosztów funkcjonowania części placówek publicznych i społecznych.
Do końca roku cena sprzedaży jest już znana
Gospodarstwa objęte zatwierdzoną taryfą nie muszą więc czekać na kolejną decyzję dotyczącą cen na jesień czy początek zimy. Obowiązujący dokument wskazuje wprost datę 31 grudnia 2026 roku. Do tego czasu cena sprzedaży paliwa gazowego dla podstawowych grup taryfowych pozostaje na poziomie 197,29 zł/MWh netto.
Przy sprawdzaniu własnego rachunku najlepiej najpierw znaleźć oznaczenie grupy taryfowej oraz nazwę sprzedawcy, a następnie oddzielić koszt samego paliwa od opłat za jego dystrybucję. Dzięki temu łatwo sprawdzić, czy dane gospodarstwo rzeczywiście korzysta z taryfy objętej decyzją URE i czego dokładnie dotyczy podawana stawka. Sama cena sprzedaży do końca 2026 roku pozostaje niezmieniona, ale wysokość rachunku nadal będzie zależała przede wszystkim od ilości zużytego gazu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.