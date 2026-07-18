Burza opuszcza Warszawę. Najsilniejsze opady i wyładowania przeniosły się nad podwarszawskie miejscowości
Główna strefa burzowa opuściła już Warszawę i przesuwa się dalej na wschód oraz południowy wschód regionu. Obecnie najsilniejsze opady deszczu oraz intensywna aktywność elektryczna występują nad podwarszawskimi miejscowościami.
Według aktualnych danych radarowych najbardziej niebezpieczna sytuacja panuje w rejonie Józefowa, Otwocka i Karczewa, gdzie przechodzą intensywne komórki burzowe z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi. Kolejna silna strefa obejmuje okolice Wyszkowa, przynosząc ulewne opady oraz częste błyskawice.
Choć w samej Warszawie sytuacja stopniowo się uspokaja, mieszkańcy miejscowości położonych na wschód i południowy wschód od stolicy powinni zachować szczególną ostrożność. Burzom nadal mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr oraz lokalnie grad.
Służby apelują o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i unikanie przebywania na otwartej przestrzeni w czasie przechodzenia burzy. Kierowcy powinni przygotować się na ograniczoną widoczność, a także możliwość lokalnych zalań dróg.
Jeżeli znajdujecie się w rejonach, przez które przechodzi burza, zachowajcie ostrożność. Jeśli zauważyliście szkody lub macie zdjęcia i nagrania z miejsc objętych nawałnicą, możecie przesłać je do naszej redakcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.