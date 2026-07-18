Burza opuszcza Warszawę. Najsilniejsze opady i wyładowania przeniosły się nad podwarszawskie miejscowości

18 lipca 2026 13:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Główna strefa burzowa opuściła już Warszawę i przesuwa się dalej na wschód oraz południowy wschód regionu. Obecnie najsilniejsze opady deszczu oraz intensywna aktywność elektryczna występują nad podwarszawskimi miejscowościami.

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Burza nad miastem

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Według aktualnych danych radarowych najbardziej niebezpieczna sytuacja panuje w rejonie Józefowa, Otwocka i Karczewa, gdzie przechodzą intensywne komórki burzowe z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi. Kolejna silna strefa obejmuje okolice Wyszkowa, przynosząc ulewne opady oraz częste błyskawice.

Choć w samej Warszawie sytuacja stopniowo się uspokaja, mieszkańcy miejscowości położonych na wschód i południowy wschód od stolicy powinni zachować szczególną ostrożność. Burzom nadal mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr oraz lokalnie grad.

Służby apelują o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i unikanie przebywania na otwartej przestrzeni w czasie przechodzenia burzy. Kierowcy powinni przygotować się na ograniczoną widoczność, a także możliwość lokalnych zalań dróg.

Jeżeli znajdujecie się w rejonach, przez które przechodzi burza, zachowajcie ostrożność. Jeśli zauważyliście szkody lub macie zdjęcia i nagrania z miejsc objętych nawałnicą, możecie przesłać je do naszej redakcji.

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