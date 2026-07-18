Plaga szczurów w centrum Warszawy. Mieszkańcy alarmują, służby przyznają: problem może być trudny do rozwiązania

18 lipca 2026 14:42 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze, Warszawa | Brak komentarzy

W sąsiedztwie jednego z najpopularniejszych zagłębi gastronomicznych w centrum Warszawy pojawiły się liczne szczury. Jak opisuje portal Zero, mieszkańcy od dłuższego czasu zgłaszają problem odpowiednim służbom, jednak dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów. O sprawie wiedzą m.in. stołeczny ratusz, Straż Miejska oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

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Zdjęcie poglądowe. Fot. Pixabay

Szczury w pobliżu lokali gastronomicznych

Problem dotyczy okolic al. Jana Pawła II w Warszawie. Gryzonie mają gromadzić się przede wszystkim przy śmietniku obsługującym znajdujące się w pobliżu lokale gastronomiczne oraz w przestrzeni pomiędzy kamienicą a wiatą śmietnikową.

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Według relacji mieszkańców i przedsiębiorców szczurów jest tam bardzo dużo. Niektórzy mówią nawet o kilkudziesięciu, a nawet około stu osobnikach pojawiających się w tym samym czasie.

Mieszkańcy od dawna zgłaszają problem

Z relacji cytowanych przez portal Zero wynika, że problem nie jest nowy. Mieszkańcy mieli wielokrotnie informować o sytuacji odpowiednie służby, jednak – ich zdaniem – działania podejmowane do tej pory nie doprowadziły do trwałego rozwiązania problemu.

Co mówią miejskie instytucje?

Jak przekazała Straż Miejska m.st. Warszawy, od początku roku do 2 lipca wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące martwych gryzoni znajdujących się na dachu budynku. Właściciel nieruchomości został zobowiązany do ich usunięcia.

Z kolei stołeczny ratusz poinformował, że w czerwcu otrzymał dwa zgłoszenia dotyczące obecności szczurów w tej okolicy. Jednocześnie zaznaczył, że teren ma zróżnicowaną strukturę własnościową i administracyjną, co może utrudniać prowadzenie działań.

Miasto przekazało również, że od kwietnia prowadzona jest akcja deratyzacyjna.

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Sanepid: trwałe usunięcie gryzoni może być bardzo trudne

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny zwraca uwagę, że okolica z dużą liczbą lokali gastronomicznych stwarza warunki sprzyjające występowaniu szczurów.

Jak przekazano w stanowisku cytowanym przez portal Zero, trwałe wyeliminowanie gryzoni z tego obszaru może okazać się wyjątkowo trudnym zadaniem.

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował natomiast, że nie zajmuje się problematyką obecności i zwalczania szczurów w przestrzeni miejskiej.

Co to oznacza dla mieszkańców?

  • Problem dotyczy okolic al. Jana Pawła II w centrum Warszawy.
  • Miasto prowadzi działania deratyzacyjne, jednak problem nadal występuje.
  • Sanepid wskazuje, że ze względu na liczne lokale gastronomiczne całkowite wyeliminowanie gryzoni może być bardzo trudne.
  • Mieszkańcy apelują o skuteczniejsze działania służb.
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