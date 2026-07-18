Nad Warszawą przechodzi potężna burza. Błyskawice uderzają jedna po drugiej
Nad Warszawą i okolicami przechodzi gwałtowna burza. Na radarach pogodowych widać rozbudowaną komórkę burzową, której towarzyszą intensywne opady oraz bardzo duża aktywność elektryczna. W wielu miejscach co chwilę pojawiają się wyładowania atmosferyczne.
Najsilniejsze opady przemieszczają się przez stolicę oraz okoliczne powiaty. Mieszkańcy mogą spodziewać się ulewnego deszczu, silnych porywów wiatru, a lokalnie również gradu.
Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie burzy warto unikać parkowania pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty na balkonach i tarasach oraz ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni. Kierowcy powinni liczyć się z pogorszeniem widoczności i możliwymi lokalnymi podtopieniami.
Jeżeli znajdujecie się w rejonie, przez który przechodzi burza, zachowajcie ostrożność. Jeśli zauważyliście skutki nawałnicy lub macie zdjęcia i nagrania z różnych części Warszawy i Mazowsza, prześlijcie je do naszej redakcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.