Nad Warszawą przechodzi potężna burza. Błyskawice uderzają jedna po drugiej

18 lipca 2026 12:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nad Warszawą i okolicami przechodzi gwałtowna burza. Na radarach pogodowych widać rozbudowaną komórkę burzową, której towarzyszą intensywne opady oraz bardzo duża aktywność elektryczna. W wielu miejscach co chwilę pojawiają się wyładowania atmosferyczne.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Najsilniejsze opady przemieszczają się przez stolicę oraz okoliczne powiaty. Mieszkańcy mogą spodziewać się ulewnego deszczu, silnych porywów wiatru, a lokalnie również gradu.

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Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie burzy warto unikać parkowania pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty na balkonach i tarasach oraz ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni. Kierowcy powinni liczyć się z pogorszeniem widoczności i możliwymi lokalnymi podtopieniami.

Jeżeli znajdujecie się w rejonie, przez który przechodzi burza, zachowajcie ostrożność. Jeśli zauważyliście skutki nawałnicy lub macie zdjęcia i nagrania z różnych części Warszawy i Mazowsza, prześlijcie je do naszej redakcji.

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