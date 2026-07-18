Groźny wypadek na DK10. Na miejscu dwa śmigłowce LPR, cztery osoby trafiły do szpitala
Do poważnego wypadku doszło w sobotę przed godziną 10:00 na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Nowa Góra. W zdarzeniu uczestniczył samochód osobowy marki Citroën. Na miejsce skierowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a droga jest częściowo zablokowana.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierowca Citroëna z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na rondzie z jezdni, po czym uderzył w bariery, a następnie w ogrodzenie.
Siła uderzenia była na tyle duża, że do akcji ratunkowej zadysponowano dwa śmigłowce LPR. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.
Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku, do szpitala trafiły cztery osoby – 31-letni kierowca, 31-letnia pasażerka oraz dwoje dzieci.
Na drodze krajowej nr 10 w miejscu zdarzenia ruch odbywa się wahadłowo. Według policji utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 14:00.
Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu oraz wybieranie alternatywnych tras, jeśli to możliwe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.