Burza po słowach z USA o Polsce. „Lokajstwo nie zawsze jest nagrodzone”
Amerykański publicysta Tucker Carlson znów wzbudził kontrowersje, pytając publicznie, dlaczego Polska nie walczy z Rosją. Jego słowa szybko odbiły się szerokim echem, a minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odpowiedział na nie w ostrym tonie, przypominając o wcześniejszych kontaktach komentatora z polskimi politykami.
Tucker Carlson prowokuje Polskę. Radosław Sikorski odpowiada ostro
Amerykański publicysta Tucker Carlson znów wywołał burzę. Podczas wystąpienia w Indianie, w ramach trasy „American Comeback Tour” organizowanej przez Turning Point USA, postawił prowokacyjne pytania dotyczące Polski i wojny w Ukrainie. Na jego słowa błyskawicznie zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
„Dlaczego Polska nie walczy z Rosją?”
W trakcie spotkania z publicznością Carlson odpowiadał na pytania studentów. Jeden z nich, pochodzący z Polski, zwrócił uwagę, że w jego programach i wypowiedziach publicysta przedstawia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jako dyktatora i pomija fakt, że Ukraina broni się przed rosyjską agresją. – Czy nie uważa pan, że zrzucanie na Ukrainę winy za wszystko jest niestosowne? – zapytał młody Polak.
Carlson odparł, że Ukraina jest ofiarą, ale jego zdaniem winę za wojnę ponosi NATO. – Przepraszam, nie chciałem, żeby to zabrzmiało, jakbym obwiniał Ukrainę. Ukraina jest tu ofiarą. NATO jest agresorem. NATO tego dokonało pod przywództwem Joe Bidena i jego szaleństwa – powiedział.
Po chwili przeszedł do bardziej bezpośrednich uwag pod adresem Polski. – Dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją? Jeśli tak bardzo się tym przejmujecie, czemu sami nie obronicie Ukrainy? Czemu ja za to płacę? – pytał retorycznie. – Lubię Polskę i Ukrainę, ale jako Amerykanin nie zamierzam finansować ich obrony. Ani jednego dolara więcej! Walczcie sami, jeśli to jest takie ważne – dodał.
Sikorski: „Lokajstwo nie zawsze jest nagrodzone”
Na te słowa natychmiast zareagował Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że Carlson był niegdyś ulubieńcem części polskiej prawicy. – „Przypominam, że to ulubiony amerykański komentator naszych nacjonalistów, ten sam, któremu ekskluzywnego wywiadu podczas podróży do USA udzielił prezydent Andrzej Duda. Lokajstwo nie zawsze jest nagrodzone” – napisał Sikorski na platformie X.
Kim jest Tucker Carlson
Tucker Carlson przez wiele lat był jedną z czołowych twarzy telewizji Fox News. W 2023 roku został jednak zwolniony po serii pozwów dotyczących rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o wyborach prezydenckich w USA. W lutym 2024 roku przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem, który spotkał się z ostrą krytyką mediów zachodnich. Carlson unikał trudnych pytań, pozwalając rosyjskiemu przywódcy na szerzenie propagandowych tez.
Wystąpienie w Indianie potwierdziło, że amerykański publicysta nie zamierza zmieniać swojego kursu – a jego słowa o Polsce i wojnie w Ukrainie znów podzieliły opinię publiczną po obu stronach Atlantyku.
