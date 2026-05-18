Burza wokół 800 plus i emerytur. Posłowie podjęli decyzję po głośnej petycji
Do Sejmu trafiła propozycja, która wywołała ogromne emocje wśród rodzin, seniorów i ekspertów od finansów publicznych. Autor petycji zaproponował likwidację podatku PIT w zamian za zakończenie wypłat 800 plus oraz 13. i 14. emerytury. Sejmowa komisja zajęła już stanowisko w tej sprawie.
Pomysł zakładał całkowitą zmianę obecnego systemu podatków i świadczeń społecznych. Zwolennicy przekonywali, że Polacy mogliby zatrzymywać więcej pieniędzy dla siebie, przeciwnicy ostrzegali jednak przed ryzykiem dla budżetu państwa.
Autor chciał likwidacji PIT i świadczeń
Według propozycji państwo miałoby zrezygnować z pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych. W zamian zniknęłyby:
- program 800 plus,
-
- emerytura,
-
- emerytura.
Autor petycji twierdził, że obecny system powoduje niepotrzebny obieg pieniędzy między obywatelami a administracją. Jego zdaniem prostsze byłoby pozostawienie większej części dochodów bezpośrednio w kieszeniach Polaków.
Padły konkretne miliardowe wyliczenia
W dokumencie wskazano, że:
- wpływy z PIT wynoszą około 97,6 mld zł,
- koszt najważniejszych świadczeń społecznych to około 97 mld zł.
Największym wydatkiem pozostaje program 800 plus, którego koszt oszacowano na około 70 mld zł rocznie. Dodatkowe emerytury mają kosztować kolejne miliardy.
Autor argumentował również, że:
- zniknęłyby coroczne rozliczenia PIT,
- system byłby prostszy,
- obywatele mieliby większą swobodę finansową.
Pojawiła się krytyka 800 plus
W petycji znalazły się także mocne zarzuty wobec obecnych programów socjalnych. Autor uznał, że 800 plus nie spełniło celu demograficznego i nie zwiększyło dzietności w Polsce.
Krytycznie oceniono również 13. i 14. emeryturę. Według autora bardziej korzystne dla seniorów byłoby całkowite zwolnienie emerytur z podatku dochodowego.
Sejmowa komisja podjęła decyzję
Sprawą zajęła się Komisja do Spraw Petycji. Po analizie opinii ekspertów i stanowisk dotyczących skutków finansowych posłowie zdecydowali o odrzuceniu propozycji.
Eksperci uznali, że:
- całkowita likwidacja PIT mogłaby zagrozić stabilności finansów państwa,
- system podatkowy pozostaje kluczowym źródłem dochodów,
- ryzyko dla budżetu i samorządów byłoby zbyt duże.
Komisja przyjęła wniosek o nieuwzględnienie petycji bez sprzeciwu.
Co to oznacza dla Polaków?
Na ten moment:
- 800 plus nadal będzie wypłacane,
-
- i 14. emerytura pozostają bez zmian,
- nie będzie likwidacji PIT.
Cała sprawa pokazuje jednak, że dyskusja o kosztach programów socjalnych i przyszłości systemu podatkowego może wracać coraz częściej w kolejnych latach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.