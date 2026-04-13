Burza wokół odstrzału dzików w Warszawie. Mieszkańcy protestują, miasto tłumaczy decyzje
W Warszawie narasta napięcie wokół działań związanych z dzikami. Po odstrzale zwierząt na Mokotowie i wcześniej na Bemowie pojawiła się fala krytyki ze strony mieszkańców i obrońców zwierząt. W odpowiedzi władze miasta podkreślają, że decyzje nie były podejmowane pochopnie.
Sprawa wzbudza duże emocje, ponieważ dziki coraz częściej pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Ich obecność wiąże się nie tylko z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, ale także z rosnącą liczbą zdarzeń drogowych oraz interwencji zgłaszanych przez mieszkańców.
Sprawa wywołała również reakcję lokalnych samorządowców. Radny Marek Borkowski z warszawskiego Grochowa w rozmowie z Warszawą w Pigułce zapowiedział przygotowanie interpelacji, której celem będzie zablokowanie podobnych działań na terenie jego dzielnicy. Podkreśla, że sposób przeprowadzania odstrzału w przestrzeni miejskiej budzi poważne wątpliwości i nie powinien mieć miejsca w pobliżu zabudowań mieszkalnych.
W jego ocenie szczególnie niepokojące jest to, że na takie sytuacje mogą być narażone dzieci. Zwraca uwagę, że obecność służb oraz same działania związane z eliminacją zwierząt w przestrzeni publicznej mogą być dla najmłodszych traumatyczne i nieakceptowalne.
Radny uważa, że miasto powinno skupić się na rozwiązaniach, które ograniczają ryzyko kontaktu ludzi ze zwierzętami, zamiast sięgać po środki ostateczne w miejscach, gdzie na co dzień funkcjonują mieszkańcy.
Według danych miejskich liczba dzików w stolicy sięga już tysięcy. Zwierzęta przemieszczają się między dzielnicami, a ich aktywność nasila się szczególnie w rejonach osiedli i terenów zielonych. To powoduje, że problem staje się coraz trudniejszy do opanowania.
Władze miasta wskazują, że odstrzał jest ostatecznością i stosowany jest tylko wtedy, gdy inne metody zawodzą. Podkreślają, że wcześniej podejmowane są próby przepędzania zwierząt oraz działania ograniczające ich obecność wśród ludzi.
Nie brakuje jednak głosów sprzeciwu. Krytycy uważają, że miasto zbyt szybko sięga po najbardziej radykalne rozwiązania. Wskazują na potrzebę większego nacisku na działania alternatywne, takie jak zabezpieczanie śmietników, edukacja mieszkańców czy ograniczanie dostępu do pożywienia.
Problem jest jednak bardziej złożony. Przepisy oraz kwestie bezpieczeństwa ograniczają możliwości działania. Nie wszystkie proponowane rozwiązania są możliwe do wdrożenia, a część z nich może być niezgodna z obowiązującym prawem.
Miasto zapewnia, że posiada długofalową strategię dotyczącą obecności dzików w Warszawie. Obejmuje ona zarówno działania prewencyjne, jak i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Jednocześnie przyznaje, że przy tak dużej liczbie zwierząt nie ma jednego idealnego rozwiązania.
Jeśli mieszkasz w Warszawie, możesz częściej spotykać dziki w swojej okolicy. Warto zachować ostrożność, nie dokarmiać zwierząt i zgłaszać niebezpieczne sytuacje odpowiednim służbom.
Sprawa dzików w stolicy dzieli mieszkańców i wywołuje gorącą dyskusję. Miasto broni swoich decyzji, a przeciwnicy zapowiadają protesty. Spór o to, jak rozwiązać problem, wciąż pozostaje otwarty.
