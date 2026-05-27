Burza wokół wejścia Ukrainy do UE. „Zełenski traci cierpliwość”
Choć Ukraina liczyła na przyspieszenie rozmów o wejściu do Unii Europejskiej, wewnątrz Wspólnoty wciąż pojawiają się wątpliwości i polityczne opory. Francuskie media informują, że część państw UE, w tym Francja i Niemcy, podchodzi do sprawy coraz bardziej ostrożnie. Według „Le Figaro” prezydent Wołodymyr Zełenski zaczyna tracić cierpliwość wobec przeciągających się decyzji Europy.
Francuski dziennik „Le Figaro” opisuje rosnące napięcia wokół procesu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Choć zmiana władzy na Węgrzech miała otworzyć drogę do przyspieszenia rozmów, część państw UE nadal podchodzi do sprawy z dużą ostrożnością. Według gazety prezydent Wołodymyr Zełenski zaczyna tracić cierpliwość wobec przeciągających się decyzji Europy.
Zmiana na Węgrzech nie rozwiązała problemu
„Le Figaro” zwraca uwagę, że objęcie stanowiska premiera Węgier przez Petera Magyara miało odblokować proces integracji Ukrainy z Unią Europejską.
Według francuskiego dziennika wycofanie węgierskiego weta ujawniło jednak niechęć innych państw członkowskich wobec szybkiego rozszerzenia UE.
Wśród krajów wskazywanych jako bardziej powściągliwe znalazły się między innymi Francja i Niemcy.
Spór o przyspieszoną ścieżkę dla Ukrainy
Gazeta przypomina, że państwa członkowskie nie zaakceptowały propozycji Ursuli von der Leyen dotyczącej przyspieszenia procesu akcesyjnego Ukrainy.
Kontrowersje wywołała również propozycja kanclerza Niemiec Friedricha Merza.
Polityk zaproponował, aby Ukraina otrzymała status „członka stowarzyszonego” Unii Europejskiej.
Kijów odrzucił jednak taki pomysł.
Według „Le Figaro” także w samej UE nie ma zgody w sprawie tego rozwiązania.
Ukraina podkreśla swoją rolę dla bezpieczeństwa Europy
Ukraińskie władze coraz mocniej akcentują znaczenie kraju dla bezpieczeństwa całego kontynentu.
Francuski dziennik zwraca uwagę, że Ukraina nie jest już wyłącznie państwem oczekującym pomocy militarnej i finansowej.
Duże znaczenie mają doświadczenia zdobyte podczas wojny oraz rozwój własnego przemysłu obronnego.
Według danych przywoływanych przez „Le Figaro” około 60 proc. sprzętu używanego przez Ukrainę na froncie produkowane jest już na miejscu.
Europa interesuje się ukraińskimi technologiami
Szczególne zainteresowanie państw zachodnich budzą ukraińskie technologie związane z dronami i systemami przeciwdronowymi.
Przedstawiciel Ukrainy przy UE Wsewołod Czencow podkreślił, że integracja Ukrainy mogłaby wzmocnić bezpieczeństwo całej Europy wobec zagrożenia ze strony Rosji.
W Ukrainie spada optymizm wobec UE
„Le Figaro” ostrzega jednocześnie, że w Ukrainie zaczyna słabnąć entuzjazm wobec integracji europejskiej.
Zdaniem ekspertów przeciągające się negocjacje i brak konkretnych decyzji mogą prowadzić do rozczarowania społeczeństwa.
Ekspertka think tanku German Marshall Fund Ołena Prokopenko podkreśliła, że Unia Europejska powinna szybko przedstawić Ukrainie konkretne propozycje współpracy.
UE szuka rozwiązania
Według francuskiego dziennika państwa członkowskie są świadome ryzyka politycznego związanego z przedłużającym się procesem akcesji Ukrainy.
Dlatego w Brukseli mają trwać poszukiwania rozwiązania, które pozwoli utrzymać proeuropejski kurs Kijowa i jednocześnie ograniczyć napięcia wewnątrz samej Unii.
Co to oznacza?
Spór wokół przyszłości Ukrainy w UE pokazuje rosnące podziały między państwami członkowskimi dotyczące tempa rozszerzania Wspólnoty oraz dalszej strategii wobec wojny i bezpieczeństwa Europy.
