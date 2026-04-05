Burze nad Mazowszem i przerwy w dostawie prądu. Mieszkańcy bez energii, problemy narastają
Nad Mazowszem przechodzą gwałtowne burze, które już powodują pierwsze poważne utrudnienia. W wielu miejscach mieszkańcy zmagają się z przerwami w dostawie prądu. Silny wiatr, intensywne opady i wyładowania atmosferyczne uszkadzają linie energetyczne i zakłócają codzienne funkcjonowanie.
Prąd znika w trakcie burz
Największym problemem jest niestabilność sieci energetycznej. Wystarczy kilka silniejszych podmuchów wiatru lub uderzenie pioruna, by doszło do awarii.
W efekcie:
- nagle gaśnie światło
- przestaje działać internet
- pojawiają się problemy z ogrzewaniem i sprzętami elektrycznymi
W wielu domach oznacza to całkowity paraliż dnia, szczególnie jeśli ktoś pracuje zdalnie.
Najgorsze dopiero przed nami?
Synoptycy ostrzegają, że to dopiero początek. Burze mogą wracać falami, a ich intensywność będzie się zmieniać.
Najbardziej narażone są obszary z dużą ilością drzew i napowietrznymi liniami energetycznymi. Tam awarie pojawiają się najczęściej.
Jak przygotować się na burzę i brak prądu
W takich sytuacjach liczy się szybka reakcja. Warto przygotować się wcześniej, zanim pogoda się pogorszy.
Naładuj wszystkie urządzenia – telefon, laptop, powerbank. Jeśli prąd zniknie, to jedyne źródło kontaktu ze światem.
Przygotuj oświetlenie awaryjne. Latarka lub świece mogą okazać się niezbędne po zmroku.
Zabezpiecz sprzęt elektroniczny. Podczas burzy warto odłączyć urządzenia od prądu, by uniknąć uszkodzeń.
Zrób zapas podstawowych rzeczy. Woda, jedzenie niewymagające gotowania i ciepłe ubrania mogą się przydać, jeśli awaria potrwa dłużej.
Burza to nie tylko deszcz i wiatr. To realne utrudnienia, które mogą pojawić się nagle i trwać kilka godzin.
Dlatego lepiej przygotować się wcześniej, niż zostać zaskoczonym w momencie, gdy prąd zniknie, a telefon ma 5% baterii.
