Burze nad Warszawą. IMGW wydał ostrzeżenie, możliwy grad i intensywne opady
Mieszkańcy Warszawy oraz okolic powinni przygotować się na gwałtowne pogorszenie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie obejmujące stolicę i część Mazowsza. Synoptycy prognozują burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywisty wiatr oraz lokalne opady gradu.
Ostrzeżenie obowiązuje dla Warszawy
Z opublikowanego komunikatu wynika, że alert obowiązuje od godziny 11:00. Obszar zagrożenia obejmuje Warszawę i przyległe miejscowości.
Meteorolodzy przewidują występowanie burz z opadami deszczu od 20 do 30 mm. Lokalnie suma opadów może sięgnąć nawet 35 mm. Dodatkowo spodziewane są porywy wiatru osiągające do 55 km/h.
Nie można wykluczyć również wystąpienia gradu.
Możliwe lokalne podtopienia
Tak intensywne opady mogą prowadzić do krótkotrwałych utrudnień. Szczególnie narażone są niżej położone ulice, tunele oraz miejsca, w których system kanalizacji deszczowej ma ograniczoną przepustowość.
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas przejazdu przez zalane fragmenty dróg. W czasie burz widoczność może gwałtownie się pogorszyć.
Uważaj na wiatr i grad
Choć prognozowane porywy wiatru nie należą do ekstremalnych, mogą powodować łamanie mniejszych gałęzi oraz przewracanie lekkich przedmiotów pozostawionych na balkonach i tarasach.
Lokalne opady gradu mogą z kolei stanowić zagrożenie dla samochodów pozostawionych na otwartych parkingach oraz dla roślin w ogrodach i na działkach.
