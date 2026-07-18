Burze wracają nad Warszawę. IMGW wydał ostrzeżenie, możliwy grad i wiatr do 80 km/h

18 lipca 2026 11:06 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy powinni zachować ostrożność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami, które w sobotę mogą przejść nad stolicą. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru oraz lokalne opady gradu.

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Niebo nad Warszawą Fot. Warszawa w Pigułce
Niebo nad Warszawą Fot. Warszawa w Pigułce

Według prognozy burzom mogą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm. Najsilniejsze porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 80 km/h. Miejscami niewykluczony jest również grad.

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Choć przed południem pogoda sprzyja spacerom i termometry pokazują około 25 stopni Celsjusza, sytuacja może zmienić się bardzo szybko. Burze mają rozwijać się lokalnie, dlatego warunki atmosferyczne mogą różnić się nawet w poszczególnych dzielnicach miasta.

Służby apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności. W czasie burzy warto unikać parkowania pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach oraz ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni.

Według prognoz w kolejnych dniach pogoda pozostanie zmienna. Po weekendzie do Warszawy ma napłynąć chłodniejsze powietrze, a opady deszczu mogą utrzymywać się również na początku przyszłego tygodnia.

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