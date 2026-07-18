Burze wracają nad Warszawę. IMGW wydał ostrzeżenie, możliwy grad i wiatr do 80 km/h
Mieszkańcy Warszawy powinni zachować ostrożność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami, które w sobotę mogą przejść nad stolicą. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru oraz lokalne opady gradu.
Według prognozy burzom mogą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm. Najsilniejsze porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 80 km/h. Miejscami niewykluczony jest również grad.
Choć przed południem pogoda sprzyja spacerom i termometry pokazują około 25 stopni Celsjusza, sytuacja może zmienić się bardzo szybko. Burze mają rozwijać się lokalnie, dlatego warunki atmosferyczne mogą różnić się nawet w poszczególnych dzielnicach miasta.
Służby apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności. W czasie burzy warto unikać parkowania pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach oraz ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni.
Według prognoz w kolejnych dniach pogoda pozostanie zmienna. Po weekendzie do Warszawy ma napłynąć chłodniejsze powietrze, a opady deszczu mogą utrzymywać się również na początku przyszłego tygodnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.