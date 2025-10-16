Bus z dziećmi uderzył w drzewo. Na miejsce wezwano śmigłowiec ratunkowy
Chwile grozy na lokalnej drodze pod Wrześnią. Bus przewożący dzieci z przedszkola zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Rannych zostało pięć osób, w tym troje dzieci. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
W czwartek, 16 października 2025 roku, w miejscowości Gulczewo w województwie wielkopolskim doszło do poważnego wypadku drogowego. Bus przewożący dzieci z jednego z lokalnych przedszkoli niespodziewanie zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według informacji przekazanych przez strażaków z Wrześni, w zdarzeniu ucierpiało pięć osób — w tym troje dzieci.
Pojazd był używany przez placówkę edukacyjną do codziennego transportu dzieci. Na czas trwania akcji ratunkowej droga została całkowicie zamknięta, a na miejscu przez kilka godzin trwały czynności śledcze.
Wiadomo, że wszyscy poszkodowani zostali zabrani do szpitala, a ich stan jest obecnie monitorowany przez lekarzy.
Co to oznacza dla czytelnika:
To zdarzenie to bolesne przypomnienie, jak łatwo o dramat w codziennej rutynie. Rodzice, opiekunowie i placówki edukacyjne powinni zwracać szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów oraz doświadczenie kierowców. Samorządy – na stan lokalnych dróg.
