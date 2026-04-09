Butelki trafiają do więzienia. Tak działa część systemu kaucyjnego w Polsce

9 kwietnia 2026 16:22 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

System kaucyjny w Polsce nabiera tempa i obejmuje coraz więcej obszarów. Jednym z bardziej nietypowych rozwiązań jest uruchomienie centrum przetwarzania opakowań w zakładzie karnym, gdzie w proces zaangażowani są osadzeni. Projekt łączy cele ekologiczne z działaniami społecznymi, pokazując nowe podejście do gospodarki odpadami i resocjalizacji.

System kaucyjny w Polsce działa także w więzieniu. Potulice łączą ekologię z resocjalizacją

System kaucyjny w Polsce rozwija się nie tylko w sklepach i punktach zbiórki. Jednym z jego elementów stało się Centrum Liczenia Opakowań w Potulicach, gdzie w proces zaangażowani są osadzeni.

W Potulicach uruchomiono centrum, które zajmuje się przetwarzaniem opakowań objętych systemem kaucyjnym. Trafiają tam m.in. butelki i puszki zbierane w sklepach, które nie posiadają automatów do zwrotu. Placówka może przetwarzać do 7,5 tys. opakowań na godzinę, co w skali roku daje nawet 300 mln sztuk. System oparty jest na technologii informatycznej, która pozwala kontrolować przepływ opakowań i zapewnia przejrzystość całego procesu.

To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce, które integruje logistykę systemu kaucyjnego z działalnością instytucji publicznych.

Fakty i tło sprawy

System kaucyjny w Polsce jest w fazie rozwoju i ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu. W krajach takich jak Niemcy czy Norwegia podobne rozwiązania pozwalają osiągać bardzo wysokie poziomy odzysku opakowań.

W Potulicach projekt realizowany jest przy współpracy operatora systemu oraz służby więziennej. Osadzeni zajmują się liczeniem i sortowaniem opakowań, co wspiera funkcjonowanie całego systemu.

Ważnym elementem jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, takich jak wagi przemysłowe i centralna baza danych, które umożliwiają dokładne rozliczanie kaucji i kontrolę nad procesem. Dla konsumentów oznacza to sprawniejsze działanie systemu kaucyjnego i większą pewność, że oddane opakowania są właściwie przetwarzane.

Projekt ma również wymiar społeczny. Osadzeni uczestniczący w pracy zdobywają doświadczenie zawodowe i uczą się odpowiedzialności. Otrzymują za to wynagrodzenie na poziomie co najmniej płacy minimalnej. W dłuższej perspektywie rozwój takich centrów może przełożyć się na większą efektywność systemu i lepsze wyniki w zakresie recyklingu.

Centrum w Potulicach pokazuje, że system kaucyjny może pełnić więcej niż jedną funkcję. Łączy kwestie środowiskowe z działaniami społecznymi, wpisując się w szerszy proces zmian w gospodarce odpadami w Polsce.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

