Butelki trafiają do więzienia. Tak działa część systemu kaucyjnego w Polsce
System kaucyjny w Polsce nabiera tempa i obejmuje coraz więcej obszarów. Jednym z bardziej nietypowych rozwiązań jest uruchomienie centrum przetwarzania opakowań w zakładzie karnym, gdzie w proces zaangażowani są osadzeni. Projekt łączy cele ekologiczne z działaniami społecznymi, pokazując nowe podejście do gospodarki odpadami i resocjalizacji.
System kaucyjny w Polsce działa także w więzieniu. Potulice łączą ekologię z resocjalizacją
System kaucyjny w Polsce rozwija się nie tylko w sklepach i punktach zbiórki. Jednym z jego elementów stało się Centrum Liczenia Opakowań w Potulicach, gdzie w proces zaangażowani są osadzeni. Projekt łączy cele środowiskowe z działaniami resocjalizacyjnymi.
W Potulicach uruchomiono centrum, które zajmuje się przetwarzaniem opakowań objętych systemem kaucyjnym. Trafiają tam m.in. butelki i puszki zbierane w sklepach, które nie posiadają automatów do zwrotu. Placówka może przetwarzać do 7,5 tys. opakowań na godzinę, co w skali roku daje nawet 300 mln sztuk. System oparty jest na technologii informatycznej, która pozwala kontrolować przepływ opakowań i zapewnia przejrzystość całego procesu.
To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce, które integruje logistykę systemu kaucyjnego z działalnością instytucji publicznych.
Fakty i tło sprawy
System kaucyjny w Polsce jest w fazie rozwoju i ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu. W krajach takich jak Niemcy czy Norwegia podobne rozwiązania pozwalają osiągać bardzo wysokie poziomy odzysku opakowań.
W Potulicach projekt realizowany jest przy współpracy operatora systemu oraz służby więziennej. Osadzeni zajmują się liczeniem i sortowaniem opakowań, co wspiera funkcjonowanie całego systemu.
Ważnym elementem jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, takich jak wagi przemysłowe i centralna baza danych, które umożliwiają dokładne rozliczanie kaucji i kontrolę nad procesem. Dla konsumentów oznacza to sprawniejsze działanie systemu kaucyjnego i większą pewność, że oddane opakowania są właściwie przetwarzane.
Projekt ma również wymiar społeczny. Osadzeni uczestniczący w pracy zdobywają doświadczenie zawodowe i uczą się odpowiedzialności. Otrzymują za to wynagrodzenie na poziomie co najmniej płacy minimalnej. W dłuższej perspektywie rozwój takich centrów może przełożyć się na większą efektywność systemu i lepsze wyniki w zakresie recyklingu.
Centrum w Potulicach pokazuje, że system kaucyjny może pełnić więcej niż jedną funkcję. Łączy kwestie środowiskowe z działaniami społecznymi, wpisując się w szerszy proces zmian w gospodarce odpadami w Polsce.
