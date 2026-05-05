Buty za kilkaset złotych? ALDI rzuca je za ułamek ceny. Klienci mogą ruszyć do sklepów
Od 6 maja w sklepach ALDI w całej Polsce rusza akcja Shoe Week. To oferta, która może zainteresować szczególnie osoby szukające niedrogich butów typu barefoot. Takie modele w specjalistycznych sklepach często kosztują kilkaset złotych. W dyskoncie ceny zaczynają się już od 34,99 zł dla dzieci i 44,99 zł dla dorosłych.
Do sprzedaży trafią buty barefoot dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Producent opisuje je jako lekkie obuwie z cienką, elastyczną podeszwą i szerokim noskiem. Taka konstrukcja ma pozwalać stopie pracować bardziej naturalnie i dawać więcej swobody palcom podczas chodzenia.
Najtańsze modele dziecięce będą dostępne w rozmiarach 32-36 i kosztują 34,99 zł. Wersje dla dorosłych wyceniono na 44,99 zł. To cena wyjątkowo niska jak na kategorię obuwia, która w regularnej sprzedaży często jest znacznie droższa.
W ramach akcji pojawią się także limitowane sneakersy w stylu retro. Będą dostępne w odcieniach beżu i granatu, z charakterystycznym logo „A” na boku. Według opisu mają cholewkę ze skóry bydlęcej i lekką podeszwę TPR. Cena wynosi 59,99 zł.
ALDI dorzuca też akcesoria do obuwia. W ofercie znajdą się między innymi skarpety sportowe z dodatkiem antybakteryjnym za 4,99 zł za parę, wkładki frotte oraz zestaw 4 pojemników do przechowywania butów za 29,99 zł.
Buty barefoot zyskują popularność, bo mają naśladować chodzenie boso. Ich zwolennicy wskazują, że szeroki przód, brak sztywnych elementów i cienka podeszwa mogą wspierać naturalny ruch stopy. Nie są jednak dla każdego od razu wygodne. Do takiego obuwia trzeba się przyzwyczajać stopniowo, zwłaszcza jeśli ktoś przez lata chodził w butach z grubą podeszwą i mocną amortyzacją.
Promocja potrwa do wyczerpania zapasów. Przy takich cenach najpopularniejsze rozmiary mogą szybko zniknąć z półek. Jeśli ktoś planował sprawdzić buty barefoot bez wydawania kilkuset złotych, ta oferta może być dobrą okazją.
