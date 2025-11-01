Byłem w urzędzie po nowy dowód osobisty. Zaskoczyło mnie, jak bardzo wszystko się zmieniło

Jak większość Polaków wymieniłem dowód po 10 latach. Jeżeli tak jak ja będziecie go wymieniać musicie przygotować się na rewolucję. Nie trzeba niczego wypełniać, niczego opłacać, a nawet zdjęcie można zrobić w domu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kiedyś wyrobienie dowodu osobistego oznaczało papierowe wnioski, kolejki, podpisy i stres. Wchodziło się do urzędu z teczką dokumentów, a wychodziło po godzinie. Tymczasem dziś wygląda to zupełnie inaczej.

Poszedłem wyrobić nowy dowód i byłem przekonany, że czeka mnie typowa urzędowa przeprawa. Tymczasem wszystko zajęło mniej niż kwadrans. Bez formularzy, bez druków i bez pisania czegokolwiek.

Nie ma już wniosków online ani papierowych – wszystko robi urzędnik

Zacznijmy od najważniejszego. Wniosek o dowód osobisty nie jest już dostępny online. Nie można go złożyć przez internet ani przez ePUAP. W praktyce to dobra wiadomość, bo w urzędzie wszystko odbywa się znacznie szybciej niż kiedyś.

Urzędnik sam otwiera Twój profil w systemie, widzi wszystkie dane z rejestru PESEL i wypełnia wniosek za Ciebie. Ty tylko potwierdzasz, że dane są poprawne i podpisujesz się na tablecie.

Nie trzeba mieć przy sobie żadnych druków, ani nawet pamiętać numeru PESEL — system wszystko pobiera automatycznie. Urzędnik zapyta jedynie, czy chcesz, żeby nowy dowód był elektroniczny, czyli z tzw. warstwą e-dowodu, która pozwala logować się do usług publicznych online.

Całość przypomina raczej wizytę w punkcie obsługi klienta niż dawny urząd. Nie ma biurokratycznego tonu, nie ma stresu. Zwykła, rzeczowa rozmowa i gotowe.

Aplikacja mObywatel ułatwia życie – możesz wysłać zdjęcie do urzędu

Nowością, która robi różnicę, jest aplikacja mObywatel. Dzięki niej można samodzielnie zrobić zdjęcie do dowodu i przesłać je do urzędu jeszcze przed wizytą.

W aplikacji wybiera się zakładkę „Zdjęcie do dokumentu”, robi fotografię zgodną z wymogami (na jasnym tle, bez nakrycia głowy, z naturalnym wyrazem twarzy), a system automatycznie sprawdza, czy spełnia kryteria. Jeśli wszystko jest w porządku, zdjęcie trafia do urzędnika.

Kiedy więc przychodzisz na miejsce, on już ma wszystko gotowe — nie musisz przynosić zdjęcia na papierze. To wygodne rozwiązanie zwłaszcza wtedy, gdy nie chcesz tracić czasu na wizytę u fotografa.

Dla wielu osób to drobiazg, ale właśnie takie zmiany robią największą różnicę. Po prostu mniej biegania, mniej papierów, mniej nerwów.

Możesz wyrobić dowód w dowolnym urzędzie w Polsce

Kiedyś trzeba było załatwiać wszystko w miejscu zameldowania. Dziś to już przeszłość.

Nowy dowód osobisty możesz wyrobić w dowolnym urzędzie gminy w Polsce — tam, gdzie akurat Ci wygodnie. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś zameldowany.

Ja wyrobiłem swój w Warszawie, mimo że mieszkam w innej części kraju. Urzędnik nawet nie zapytał o powód. System i tak widzi Twoje dane w centralnym rejestrze, więc formalnie to wszystko jedno.

To duże ułatwienie, szczególnie dla osób, które pracują lub studiują poza miejscem zameldowania. W praktyce możesz pójść do urzędu w przerwie na lunch i załatwić sprawę od ręki.

Jak wygląda cała procedura

Całość trwa dosłownie kilka minut. Wchodzisz do urzędu, bierzesz numerek, pokazujesz stary dowód i zdjęcie (lub informujesz, że wysłałeś je przez mObywatel). Urzędnik otwiera Twoje dane w systemie, wypełnia rubryki i przekazuje tablet do podpisu.

Po złożeniu podpisu wszystko automatycznie trafia do Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, gdzie powstaje nowy dowód. Urząd poda Ci przewidywaną datę odbioru — zazwyczaj około 2–3 tygodni.

Jeśli podałeś adres e-mail lub numer telefonu, dostaniesz powiadomienie, gdy dokument będzie gotowy.

Przy odbiorze nie trzeba przynosić żadnych dodatkowych dokumentów — wystarczy stary dowód, który zostanie unieważniony na miejscu. Jeśli wyrabiasz dowód po raz pierwszy, np. dla dziecka, potrzebny będzie akt urodzenia i obecność rodzica.

Warszawa – gdzie najszybciej załatwisz nowy dowód

W Warszawie można to zrobić w każdym z urzędów dzielnicowych, ale nie wszędzie kolejki są takie same.

Najkrótszy czas oczekiwania bywa zazwyczaj w mniejszych dzielnicach, jak Wesoła, Rembertów czy Ursus. W Śródmieściu i na Mokotowie kolejki potrafią sięgać kilkudziesięciu minut, zwłaszcza przed weekendem.

Większość urzędów umożliwia też wcześniejsze umówienie wizyty przez stronę warszawa19115.pl lub telefonicznie. Warto z tego skorzystać, jeśli nie lubisz czekać w kolejce z bilecikiem w dłoni.

Co to oznacza dla Ciebie

Po latach biurokracji w końcu można powiedzieć, że wymiana dowodu to czysta formalność. Nie trzeba drukować wniosków, logować się do ePUAP ani znać procedur na pamięć.

Wystarczy przyjść z aktualnym zdjęciem (lub wysłać je wcześniej przez mObywatel), mieć przy sobie stary dowód i kilka minut cierpliwości. Wszystko inne zrobi za Ciebie urzędnik.

Nowy system oszczędza czas i nerwy, a przede wszystkim sprawia, że obywatel wreszcie czuje się traktowany po partnersku. I to jest może największa zmiana — nie tylko techniczna, ale mentalna.

