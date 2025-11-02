Były premier Leszek Miller ujawnia: Tyle wydała Polska na leczenie Ukraińców
Były premier Leszek Miller poinformował w mediach społecznościowych, że Polska od początku wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku ponosi ogromne koszty pomocy medycznej dla rannych obywateli Ukrainy, w tym żołnierzy. Jak ujawnił, do jesieni 2025 roku na leczenie i rehabilitację Ukraińców wydano około 500 milionów złotych. Jednocześnie od 30 września 2025 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które ograniczają zakres świadczeń zdrowotnych dla tej grupy.
Polska finansuje leczenie rannych z budżetu państwa
Leszek Miller, powołując się na dane Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i Ministerstwa Zdrowia, przekazał, że leczenie osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych odbywa się w całości na koszt państwa. Koszty są pokrywane z budżetu, a nie z systemu ubezpieczeń zdrowotnych, co oznacza, że pacjenci z Ukrainy otrzymują pomoc niezależnie od tego, czy mają polskie ubezpieczenie.
Według informacji przekazanych przez byłego premiera, pomoc medyczna obejmuje leczenie szpitalne, rehabilitację oraz protezowanie. Ranni Ukraińcy są leczeni w m.in. w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Lublinie, Stalowej Woli i Busku-Zdroju. Część pacjentów trafia do Polski dzięki unijnemu programowi MEDEVAC/rescEU, współfinansowanemu przez Komisję Europejską.
Nowe przepisy od 30 września ograniczają świadczenia
Jak podkreślił Miller, od 30 września 2025 roku weszły w życie zmiany w przepisach, które ograniczają zakres pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Ograniczenia obejmują m.in. sanatoria i refundację leków, jednak nie dotyczą osób rannych w wyniku działań wojennych – ich leczenie w dalszym ciągu będzie w pełni finansowane przez państwo polskie.
Koszty pomocy przekroczyły 20 miliardów złotych
Leszek Miller zwrócił uwagę, że pomoc medyczna jest tylko częścią szerszego pakietu wsparcia humanitarnego i militarnego, jaki Polska udziela Ukrainie od początku wojny. Według danych rządowych, na które powołał się były premier, łączna wartość tego wsparcia przekroczyła już 20 miliardów złotych.
Były premier zaznaczył, że Polska odgrywa ogromną rolę w europejskim systemie pomocy dla Ukrainy, ale jednocześnie rosnące koszty stają się coraz większym obciążeniem dla budżetu. Jak dodał, nowe przepisy mają wprowadzić większy porządek i przejrzystość w finansowaniu świadczeń medycznych, choć mogą też wywołać debatę o granicach solidarności i odpowiedzialności finansowej państwa.
