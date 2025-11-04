Były premier szokuje: Ogłaszam ALERT w służbie zdrowia
Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych dramatyczny apel o sytuację w polskiej ochronie zdrowia. Były premier ostrzega, że polskie szpitale znalazły się na skraju finansowej zapaści. W jego słowach pobrzmiewa ostrzeżenie: „To już nie problem jednego szpitala – to problem całej Polski”.
„Szpitale odwołują zabiegi. NFZ nie płaci”
Morawiecki w swoim wpisie wskazał przykład Szpitala Chorób Płuc w Górnie, który – jak twierdzi – przestał przyjmować pacjentów na gruźlicę, bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił za już wykonane świadczenia. Według byłego premiera podobne sytuacje mają miejsce w całym kraju.
„Szpitale są bez pieniędzy, odwoływane są zabiegi. NFZ nie płaci za wykonane leczenie, a chorzy zostają bez pomocy” – napisał Morawiecki, nazywając to „alarmem w służbie zdrowia”.
„Statystyki nie leczą ludzi”
Były premier skrytykował obecną władzę, zarzucając jej, że ukrywa realne problemy za danymi o wzroście PKB i spadku inflacji. „Za tymi wykresami nie stoi rzeczywistość, tylko propaganda i manipulacja liczbami” – stwierdził.
Według Morawieckiego to nie abstrakcyjne rubryki budżetowe, lecz dramaty tysięcy ludzi, którzy zostali bez dostępu do podstawowych świadczeń. „Czy naprawdę doszliśmy do tego, że Polacy z podstawowymi chorobami będą musieli zbierać na leczenie w internecie?” – pyta były premier.
„System ochrony zdrowia się sypie”
Morawiecki podkreślił, że to nie pojedynczy przypadek, ale systemowy problem. W jego opinii rząd Koalicji Obywatelskiej doprowadził do sytuacji, w której publiczne placówki przestają być w stanie normalnie funkcjonować.
„Jak oceniacie system ochrony zdrowia pod rządami KO?” – zakończył swój wpis, wzywając do debaty o kondycji służby zdrowia.
Słowa Morawieckiego już wywołały szeroką dyskusję w sieci. Wielu internautów przyznaje, że sytuacja w szpitalach faktycznie się pogarsza, inni zwracają uwagę, że problemy w systemie zdrowia mają dłuższą historię i wynikają z wieloletnich zaniedbań.
Jedno jest pewne – apel o „alert w służbie zdrowia” to kolejny sygnał, że polska ochrona zdrowia balansuje na granicy wydolności, a pacjenci coraz częściej zostają sami wobec systemu, który powinien ich chronić.
