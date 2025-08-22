Były prezydent po operacji! Zaskakujące słowa Wałęsy z łóżka szpitalnego
Były prezydent Lech Wałęsa przeszedł poważną operację w szpitalu w Gdańsku. 71-letni laureat Pokojowej Nagrody Nobla sam poinformował o swoim stanie zdrowia w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie ze szpitalnego łóżka. „Usunęli, co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Czuję się dobrze” – napisał, dodając, że jest wdzięczny lekarzom i całemu personelowi za opiekę.
Lech Wałęsa, były prezydent Polski i legenda „Solidarności”, trafił do szpitala w Gdańsku, gdzie przeszedł operację związaną z problemami nowotworowymi. Polityk sam poinformował o tym w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia ze szpitalnego łóżka. „Usunęli, co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Czuję się dobrze” – napisał.
Operacja i wdzięczność dla lekarzy
Jak potwierdził jego współpracownik Marek Kaczmar, Wałęsa przebywał w szpitalu już od pewnego czasu. Poddał się nie tylko operacji, ale także kilku zabiegom medycznym. Sam były prezydent zapewnia, że zabieg przebiegł pomyślnie i wraca do zdrowia. W kolejnym wpisie podkreślił, że ogromną rolę odegrał zespół medyczny, któremu złożył publiczne podziękowania.
„Chciałbym z całego serca podziękować całemu zespołowi, który opiekował się mną, moim zdrowiem i życiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam – dzięki wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach” – napisał Wałęsa.
Kolejne problemy zdrowotne byłego prezydenta
To nie pierwszy pobyt Wałęsy w szpitalu w ostatnich miesiącach. W lipcu przeszedł operację barku w jednej z klinik pod Warszawą. Zabieg był konieczny po urazie, którego doznał wcześniej i który wywoływał silne dolegliwości bólowe. Teraz, po operacji w Gdańsku, polityk zapewnia, że czuje się dobrze i przygotowuje się do zagranicznego tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
