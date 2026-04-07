„Cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi”. Trump stawia ultimatum Iranowi

7 kwietnia 2026 15:02 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Napięcie wokół Iranu rośnie z godziny na godzinę. Donald Trump postawił twarde ultimatum i wyznaczył konkretny termin, po którym – jak zapowiedział – mogą nastąpić poważne konsekwencje. Jego słowa wywołały niepokój i zwróciły uwagę całego świata na rozwój wydarzeń w regionie.

Trump stawia ultimatum Iranowi. Napięcie rośnie, świat obserwuje rozwój wydarzeń

Sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrza. Prezydent USA Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ostrzegł przed dramatycznymi konsekwencjami braku porozumienia z Iranem. Jego słowa pojawiły się tuż przed upływem wyznaczonego terminu na podjęcie decyzji przez Teheran.

„Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie. Jednak teraz, gdy mamy do czynienia z całkowitą i radykalną zmianą reżimu, w którym przeważają inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzyć się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu!” – napisał Donald Trump

W sobotę Donald Trump zaostrzył stanowisko wobec Iranu, zapowiadając poważne konsekwencje w przypadku braku reakcji na jego ultimatum. Prezydent USA stwierdził, że jeśli do wtorkowego wieczora Iran nie zdecyduje się na otwarcie Cieśniny Ormuz, może stracić kluczową infrastrukturę, w tym elektrownie i mosty. Niedługo później doprecyzował termin w mediach społecznościowych, wskazując konkretną godzinę – wtorek, 20:00 czasu wschodnioamerykańskiego, co odpowiada godzinie 2:00 w nocy z wtorku na środę w Polsce.

Fakty i tło sprawy

Napięcia między USA, Izraelem a Iranem narastają od kilku tygodni. Konflikt zaostrzył się po zablokowaniu przez Iran Cieśniny Ormuz – jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej i gazu na świecie.

Decyzja ta miała natychmiastowe skutki gospodarcze. Ceny surowców energetycznych gwałtownie wzrosły, a rynki zareagowały niepewnością.

Według doniesień medialnych Iran odrzucił propozycję tymczasowego rozejmu i przedstawił własne warunki rozmów dotyczących trwałego porozumienia. To dodatkowo skomplikowało sytuację i zwiększyło ryzyko dalszej eskalacji.

Ultimatum i możliwe konsekwencje

Donald Trump zapowiedział wcześniej, że brak reakcji Iranu może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym działaniami militarnymi wymierzonymi w infrastrukturę kraju.

W swoim najnowszym wpisie podkreślił, że świat stoi w obliczu jednego z najważniejszych momentów w historii. Sugerował jednocześnie, że najbliższe godziny mogą przynieść rozstrzygnięcie.

Sytuacja w regionie

Równolegle pojawiają się doniesienia o działaniach militarnych. Według informacji przekazywanych przez agencje prasowe, na irańskiej wyspie Chark w Zatoce Perskiej słychać było eksplozje. Nie ma jednak jednoznacznych informacji o celach ataków.

Wyspa ta ma strategiczne znaczenie dla eksportu ropy naftowej, co dodatkowo podnosi wagę wydarzeń w regionie.

Co to oznacza dla świata

Eskalacja konfliktu może mieć szerokie konsekwencje – nie tylko polityczne, ale także gospodarcze. Blokada Cieśniny Ormuz już wpływa na globalne rynki energii, a dalsze napięcia mogą pogłębić ten efekt.

Najbliższe godziny będą kluczowe dla rozwoju sytuacji. Decyzje podejmowane przez strony konfliktu mogą wpłynąć na stabilność regionu oraz sytuację na rynkach międzynarodowych.

