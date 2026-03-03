Cała Polska objęta stopniami alarmowymi. Jest oficjalny komunikat władz
Od 1 marca 2026 roku na terenie całego kraju zaczynają obowiązywać wyższe stopnie alarmowe. Premier podpisał cztery zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa państwa. Decyzje obejmują zarówno obszar Polski, jak i wybrane elementy infrastruktury poza jej granicami.
Nowe regulacje będą obowiązywać do 31 maja 2026 roku do godziny 23:59.
Drugi stopień alarmowy BRAVO w całym kraju
Na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stopień BRAVO. Jest to drugi poziom alarmowy, stosowany w sytuacji podwyższonego i możliwego do przewidzenia zagrożenia, kiedy nie wskazano konkretnego celu potencjalnego ataku.
W praktyce oznacza to zwiększoną czujność służb oraz administracji publicznej. Można spodziewać się:
– częstszych kontroli w miejscach publicznych
– większej obecności policji i innych formacji
– dodatkowego zabezpieczenia budynków użyteczności publicznej
– utrzymywania urzędników i służb w podwyższonej gotowości
Stopień BRAVO ma charakter prewencyjny i służy wzmocnieniu ochrony państwa w sytuacji napięć międzynarodowych lub zwiększonego ryzyka destabilizacji.
BRAVO-CRP w cyberprzestrzeni
Równocześnie wprowadzono stopień BRAVO-CRP, który dotyczy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Obejmuje on administrację publiczną oraz elementy infrastruktury krytycznej.
W ramach tego poziomu:
– zwiększane jest monitorowanie sieci i systemów IT
– administratorzy pełnią całodobowe dyżury
– weryfikowana jest integralność usług elektronicznych
– podniesiona zostaje gotowość do szybkiego reagowania na incydenty cybernetyczne
To działanie ma ograniczyć ryzyko ataków hakerskich i sabotażu cyfrowego.
BRAVO dla infrastruktury energetycznej poza Polską
Drugi stopień alarmowy objął także polską infrastrukturę energetyczną znajdującą się poza granicami kraju. To element zabezpieczenia strategicznych interesów państwa oraz ciągłości dostaw energii.
Decyzja ma charakter zapobiegawczy i wynika z oceny aktualnej sytuacji bezpieczeństwa.
Trzeci stopień CHARLIE na kolei
Najwyższy z wprowadzonych poziomów dotyczy infrastruktury kolejowej. Na obszarach linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
Ten poziom wprowadza się w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o możliwym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym.
W praktyce oznacza to:
– całodobowy, wzmocniony nadzór
– zwiększoną liczbę patroli
– gotowość do natychmiastowego uruchomienia procedur kryzysowych
Co to oznacza dla Ciebie
Dla większości obywateli podwyższone stopnie alarmowe nie oznaczają ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Możliwe są jednak:
– częstsze kontrole w przestrzeni publicznej
– widocznie większa obecność uzbrojonych patroli
– dodatkowe środki bezpieczeństwa na dworcach i w pociągach
– czasowe ograniczenia dostępu do wybranych obiektów
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji odpowiednim służbom.
Podwyższony poziom gotowości ma obowiązywać co najmniej do końca maja. Władze zapewniają, że sytuacja jest stale analizowana, a ewentualne dalsze decyzje będą uzależnione od rozwoju wydarzeń.
