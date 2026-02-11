Cena gazu w taryfie Orlenu od 25 lutego 2026 roku. Jest decyzja URE
Od 25 lutego 2026 r. spadnie cena gazu w taryfie myOrlen dla odbiorców objętych ochroną. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził stawkę 197,29 zł netto za MWh, co oznacza obniżkę o 3,4 proc. Nowa taryfa będzie obowiązywać do 30 czerwca, a opłaty abonamentowe pozostaną bez zmian.
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę na sprzedaż gazu ziemnego dla odbiorców objętych ochroną taryfową. Od 25 lutego 2026 roku cena paliwa gazowego w ofercie myOrlen, największego sprzedawcy detalicznego, spadnie o 3,4 proc. Nowa stawka wyniesie 197,29 zł netto za megawatogodzinę i będzie obowiązywać do końca czerwca.
Co się zmienia
Zmiana dotyczy ceny samego paliwa gazowego. Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian. Nowa taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa URE i będzie stosowana od 25 lutego do 30 czerwca 2026 roku. Obniżka ma charakter czasowy i obejmuje okres obowiązywania aktualnej taryfy.
Z obniżonej ceny gazu skorzystają gospodarstwa domowe oraz inne podmioty uprawnione do taryfy regulowanej, w tym m.in. wybrane instytucje użyteczności publicznej wskazane w przepisach.
Fakty i tło sprawy
Urząd Regulacji Energetyki wskazuje, że obniżka jest bezpośrednim efektem spadku cen gazu na rynku hurtowym. Po zatwierdzeniu poprzedniej taryfy w pierwszej połowie 2025 roku ceny paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii systematycznie malały. W związku z tym regulator wezwał spółkę myOrlen do złożenia wniosku o zmianę taryfy.
Jak podkreśliła Prezes URE Renata Mroczek, urząd na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i reaguje w przypadku istotnych zmian cen, aby dostosować taryfy do aktualnych warunków. Wezwanie do zmiany taryfy zakończyło się zatwierdzeniem obniżki, która wejdzie w życie pod koniec lutego.
Obecna taryfa dotyczy spółki myOrlen, która powstała po zmianie nazwy PGNiG Obrót Detaliczny. Sam koncern Orlen przejął PGNiG w listopadzie 2022 roku, a w styczniu 2026 roku marka PGNiG została oficjalnie zastąpiona marką Orlen.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla gospodarstw domowych objętych taryfą regulowaną oznacza to niższy koszt zużycia gazu od końca lutego. Obniżka ceny paliwa przełoży się na rachunki, choć ich ostateczna wysokość nadal będzie zależeć od poziomu zużycia oraz pozostałych opłat dystrybucyjnych. Warto pamiętać, że taryfa obowiązuje do 30 czerwca, a dalsze decyzje cenowe będą zależne od sytuacji rynkowej i kolejnych rozstrzygnięć regulatora.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Inne źródła: money.pl
