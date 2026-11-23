Cena złota spada. Prognoza na 2026 r. pokazuje, dlaczego zysk z inwestycji nie jest już pewny
Rok 2025 zapisał się w historii rynków metali szlachetnych jako czas bezprecedensowej hossy – uncja złota podrożała o gigantyczne 67,4 proc. Powtórka takiego scenariusza w 2026 roku jest już jednak mało prawdopodobna. Najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego z 23 listopada 2026 r. wskazują, że 1 gram czystego kruszcu kosztuje zaledwie 465,83 PLN. Analitycy UCE Research i firmy Briju ostrzegają, że na obecnych poziomach cenowych nawet lekki wzrost giełdowych notowań złota nie uchroni inwestorów detalicznych przed finansową stratą.
4350-4650 USD za uncję. Skromne prognozy na finał 2026 roku
Eksperci rynku kruszców przygotowali bazowy scenariusz na zakończenie bieżącego roku. Wynika z niego, że cena jednej uncji trojańskiej (ok. 31,1 g złota) na rynkach międzynarodowych wyniesie od 4350 do 4650 USD. W odniesieniu do ceny z końca ubiegłego roku (4368 USD), oznacza to bardzo umiarkowaną dynamikę – od spadku o 0,4 proc. do maksymalnego wzrostu o 6,5 proc.
Brak kontynuacji spektakularnego rajdu z ubiegłego roku wynika z czynników makroekonomicznych. Choć banki centralne na całym świecie (w tym polski NBP) zasilają swoje rezerwy sztabami kruszcu, to rosnące, realne rentowności amerykańskich obligacji skarbowych silnie odciągają kapitał. Inwestorzy instytucjonalni chętniej lokują miliardy dolarów w aktywa, które regularnie wypłacają wysokie odsetki, co bezpośrednio tłumi zapał do zakupów nieoprocentowanego złota.
Spread pochłania zyski. Dlaczego możesz stracić, kupując sztabki?
Kluczowym problemem dla inwestorów detalicznych nie są wahania giełdowe na wykresach, lecz specyfika handlu fizycznym metalem. Monety bulionowe i sztabki zawsze kupuje się u dealera z kilkuprocentową marżą (premią) powyżej rynkowej ceny giełdowej (spot). Z kolei przy chęci sprzedaży metalu (odkupu), mennice oferują cenę niższą od rynkowej. Ta „nożyca cenowa”, zwana spreadem, bezlitośnie ścina wypracowany zysk kapitałowy.
Kalkulacje UCE Research precyzyjnie obrazują tę pułapkę. Zakładając marżę dilerską przy zakupie na poziomie 3 proc. oraz dyskonto przy odsprzedaży rzędu 2 proc., inwestor ma na starcie 5 proc. straty. Złoto giełdowe musiałoby podrożeć o równe 5,1 proc., aby transakcja wyszła na przysłowiowe zero (nie licząc kosztów bezpiecznego przechowywania i dostawy). Jeśli inwestor wejdzie na rynek przy cenie 4500 USD, a na koniec roku notowania wzrosną optymistycznie do 4650 USD (wzrost o 3,3 proc.), wynik operacji – po uwzględnieniu spreadu – wciąż będzie ujemny i wyniesie -1,7 proc.
Pułapka walutowa: mocny złoty niszczy dolary
Na opłacalność lokowania oszczędności w żółtym kruszcu przez polskich obywateli gigantyczny wpływ wywiera kurs pary walutowej USD/PLN. Ponieważ na świecie złoto wyceniane jest w amerykańskiej walucie, ostateczny zarobek inwestora nad Wisłą jest wynikiem dwóch zmiennych: ceny surowca oraz siły polskiego złotego.
Mechanizm jest brutalny. Jeżeli notowania giełdowe złota wzrosną o 10 proc., ale w tym samym czasie polski złoty mocno się umocni (a kurs dolara spadnie np. o 8 proc.), realny zysk polskiego ciułacza przed uiszczeniem opłat dilerskich wyniesie zaledwie 2 proc. Gwałtowne umocnienie się polskiej waluty w stosunku do dolara może całkowicie wyzerować korzyści z faktu, że złoto stało się droższe na Wall Street.
Co to oznacza dla Ciebie? 3 żelazne zasady przed wejściem na rynek metali
Jeżeli planujesz chronić swoje oszczędności poprzez zakup fizycznych sztabek lub monet bulionowych (takich jak Krugerrand czy Wiedeńscy Filharmonicy), nie sugeruj się wyłącznie historycznym wzrostem rzędu 67,4 proc. z 2025 roku. Obecne, wyśrubowane pułapy rynkowe wymagają żelaznej dyscypliny inwestycyjnej. Zanim przelejesz pieniądze na konto dealera, zastosuj poniższe wskazówki:
- Zawsze wyliczaj spread u różnych dealerów: Przed zakupem monety sprawdź w 3-4 czołowych mennicach zarówno cenę, po której możesz ją kupić, jak i cenę, po której dany dealer gwarantuje jej natychmiastowy odkup (zazwyczaj podane w tabeli spreadów). Szukaj sprzedawców, u których ta różnica jest mniejsza niż modelowe 5 procent.
- Uśredniaj cenę zakupu, zamiast lokować kapitał jednorazowo: Kupując fizyczne złoto przy historycznych maksimach (powyżej 4300 USD), ryzykujesz wejście na „górce”. Zamiast kupować jedną ciężką sztabkę za wszystkie oszczędności naraz, kupuj mniejsze uncjowe monety w cyklach kwartalnych – obniżysz w ten sposób średni koszt zakupu w sytuacji ewentualnych spadków koniunktury pod koniec 2026 roku.
- Rozważ „papierowe złoto” przy krótkim horyzoncie: Jeśli zakładasz, że wycofasz gotówkę z inwestycji już za rok lub dwa, zrezygnuj z fizycznego kruszcu, którego koszty bicia, wysyłki i spreadu zjedzą skromny zysk. Sprawdź konta maklerskie oferujące dostęp do funduszy ETC (Exchange Traded Commodities) zabezpieczonych fizycznym złotem – zapłacisz prowizję maklerską rzędu zaledwie 0,2-0,3 proc., zamiast 5-procentowej marży w sklepie numizmatycznym.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.