Centralna Droga Krzyżowa 2026 w Warszawie. Podano trasę, którą przejdą wierni

26 marca 2026 16:00 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Wielki Piątek w stolicy tradycyjnie stanie się czasem głębokiej refleksji i modlitwy na ulicach miasta. Już 3 kwietnia 2026 roku wierni przejdą w jubileuszowej, 30. Centralnej Drodze Krzyżowej, która połączy historyczne trakty Warszawy z duchowym przygotowaniem do Wielkanocy

Modlitwa pod przewodnictwem metropolity

Uroczystości rozpoczną się punktualnie o godzinie 20:00 przed kościołem akademickim św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu 68. Nabożeństwu przewodniczyć będzie metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas. Tegoroczne rozważania, których autorem jest Przemysław Babiarz, oparte zostaną na haśle „Wszyscy jesteśmy Cyrenejczykami”.

Uczestnicy procesji przejdą trasą wiodącą przez najważniejsze punkty historycznego centrum stolicy. Wierni skierują się z Krakowskiego Przedmieścia w ulicę Senatorską i Wierzbową, przejdą przez Plac Piłsudskiego, a następnie wrócą pod kościół św. Anny ulicami Królewską oraz ponownie Krakowskim Przedmieściem. Wydarzenie to, organizowane od 1994 roku (z przerwą na lata pandemii), co roku gromadzi tysiące mieszkańców i turystów.

Zobacz również:

Droga Krzyżowa na Pradze: Wesoła i Stara Miłosna

Tydzień przed centralnymi uroczystościami, w piątek 27 marca, odbędzie się Diecezjalna Droga Krzyżowa dla prawobrzeżnej części Warszawy. Nabożeństwo w diecezji warszawsko-praskiej zaplanowano w dzielnicy Wesoła. Modlitwa z udziałem biskupów Romualda Kamińskiego, Tomasza Sztajerwalda oraz Jackka Grzybowskiego rozpocznie się około godziny 18:45.

Wierni wyruszą spod parafii św. Hieronima przy ulicy Rumiankowej 2/4 zaraz po zakończeniu wieczornej mszy świętej. Trasa procesji połączy dwie wspólnoty na osiedlu Stara Miłosna, kończąc się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Borkowskiej 1.

