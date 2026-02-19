Centrum Warszawy się zazieleni. Parking przy Cepelii zniknie
Parking przy dawnej Cepelii, obok hotelu Metropol i ronda Dmowskiego, zniknie z mapy centrum Warszawy. W jego miejscu powstanie zielony skwer z drzewami, krzewami, ławkami i przestrzenią pod ogródek gastronomiczny – miasto ogłosiło przetarg na realizację inwestycji.
Teren między pawilonem dawnej Cepelii a hotelem Metropol przy Rondzie Dmowskiego przejdzie metamorfozę. W miejscu hotelowego parkingu powstanie zielony skwer z drzewami, krzewami, ławkami i przestrzenią pod ogródek gastronomiczny. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na realizację inwestycji.
Co się zmienia?
Obecnie przestrzeń wypełnia utwardzona nawierzchnia parkingowa. Po przebudowie pojawi się 10 zielonych wysp, nowe alejki oraz mała architektura. Ogrodnicy posadzą 29 drzew – 19 grabów pospolitych i 10 lip drobnolistnych.
Zaplanowano również 55 krzewów soliterowych, w tym czeremchę zwyczajną i trzmielinę pospolitą. Zieleń uzupełnią byliny, krzewy oraz pnącza, m.in. laurowiśnia wschodnia, wiciokrzew suchodrzew, dereń świdwa i bluszcz pospolity.
W pobliżu wejścia do hotelu przewidziano miejsce na ogródek gastronomiczny. Na placu staną ławki, a przestrzeń połączą alejki wyłożone granitowymi płytami. Trzy wyspy zieleni od strony ronda będą podświetlane lampami LED wbudowanymi w nawierzchnię. Projektanci zostawili także miejsce na ewentualną niewielką rzeźbę.
Fakty i tło sprawy
Inwestycja obejmuje teren u zbiegu Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Skwer ma stanowić zieloną oprawę dla odrestaurowanego pawilonu dawnej Cepelii, w którym dziś mieści się salon Empiku.
Budynek, zaprojektowany w latach 60. przez Zygmunta Stępińskiego, w XXI wieku popadł w zły stan techniczny. W ostatnich latach został kompleksowo zrekonstruowany.
Zarząd Terenów Publicznych ogłosił przetarg na roboty budowlane. Oferty można składać do 6 marca. Wybrany wykonawca będzie miał 150 dni od podpisania umowy na realizację prac.
Miasto podkreśla, że inwestycja nie zmniejszy liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Z dotychczasowego parkingu korzystał wyłącznie hotel Metropol.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Zmiana oznacza zwiększenie powierzchni zieleni w ścisłym centrum Warszawy. Nowy skwer ma poprawić estetykę okolic ronda Dmowskiego oraz stworzyć miejsce odpoczynku dla pieszych i klientów pobliskich lokali.
Jeśli procedura przetargowa przebiegnie zgodnie z planem, prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. Metamorfoza wpisuje się w szerszy program przekształcania centrum stolicy w bardziej przyjazną przestrzeń publiczną.
