Ceny ciepła w 2026/2027. Orlen przedstawia plany

Orlen o cenach ciepła. Jest wniosek taryfowy na kolejny sezon
Rosnące ceny gazu w Europie budzą obawy o koszty ogrzewania. Orlen zabrał głos w sprawie przyszłych taryf i złożył już wniosek na sezon 2026–2027. Spółka wskazuje, że mimo napiętej sytuacji na rynku nie planuje podwyżek.
Co się zmienia?
W ostatnich tygodniach ceny gazu wzrosły, m.in. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. To surowiec, który odgrywa coraz większą rolę w produkcji ciepła, także w Polsce.
Mimo tego Orlen informuje, że nie przewiduje wzrostu taryf na najbliższy sezon grzewczy.
Fakty i tło sprawy
Ceny gazu na europejskich rynkach w ostatnim czasie znacząco się wahały. Jeszcze niedawno przekraczały 70 euro za MWh, obecnie utrzymują się na niższym poziomie, ale nadal są wyższe niż w ubiegłym roku.
Gaz stanowi istotną część miksu energetycznego. W warszawskich elektrociepłowniach odpowiada za około jedną czwartą produkcji ciepła.
Orlen Termika dostarcza ciepło do większości mieszkańców Warszawy oraz części okolicznych miejscowości.
Stanowisko spółki
Przedstawiciele Orlenu podkreślają, że dostawy gazu na okres objęty taryfą są już zabezpieczone. To jeden z kluczowych czynników wpływających na stabilność cen.
Wniosek taryfowy został złożony do Urzędu Regulacji Energetyki. Na tej podstawie będą ustalane ceny ciepła w kolejnym sezonie.
Sprawdziliśmy, co to oznacza w praktyce
Dla odbiorców oznacza to brak zapowiedzi podwyżek w najbliższym czasie. Stabilność taryf zależy jednak od sytuacji na rynku surowców.
Znaczenie ma również rosnąca rola gazu w produkcji energii cieplnej, co w przyszłości może wpływać na koszty.
Co to oznacza dla Ciebie?
Mieszkańcy Warszawy i okolic mogą spodziewać się utrzymania cen ciepła na dotychczasowym poziomie w kolejnym sezonie.
W dłuższej perspektywie kluczowe będą zmiany na rynku energii oraz inwestycje w nowe źródła, w tym odnawialne.
Najbliższe decyzje regulatora pokażą, czy zapowiedzi spółki przełożą się na ostateczne taryfy.
