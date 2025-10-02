Ceny mieszkań lecą w dół! Eksperci ostrzegają przed tym, co nadchodzi
Ceny mieszkań zaczęły spadać w największych polskich miastach. We wrześniu taniej kupimy lokale w Krakowie, Poznaniu czy Trójmieście, choć Warszawa i Wrocław wciąż idą pod prąd. Czy to początek większej korekty na rynku nieruchomości?
Ceny mieszkań lecą w dół. Rynek nieruchomości pęka pod presją?
We wrześniu rynek mieszkaniowy pokazał wyraźne ochłodzenie. W kilku dużych miastach ceny nowych lokali spadły w porównaniu z sierpniem. Największe obniżki zanotowano w Trójmieście, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Według wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, w Warszawie ceny poszły w górę. Średnia stawka za metr kwadratowy sięgnęła ponad 18,3 tys. zł – to wzrost o 3 proc. względem sierpnia. Podobny ruch nastąpił we Wrocławiu, gdzie metr podrożał również o 3 proc., do 15,2 tys. zł.
Inaczej wygląda sytuacja w innych metropoliach. W Łodzi średnia cena spadła o 2 proc. i wynosi obecnie ok. 11,2 tys. zł/mkw. O 1 proc. taniej jest w Krakowie (16,5 tys. zł/mkw.), Poznaniu (13,5 tys. zł/mkw.), Trójmieście (17,2 tys. zł/mkw.) oraz w aglomeracji śląskiej (11,2 tys. zł/mkw.).
Jeszcze wyraźniej obraz rynku widać w ujęciu rocznym. We wrześniu tego roku w większości metropolii ceny były niższe niż rok wcześniej. Spadki sięgają od 1 do nawet 11 proc. – najmocniej potaniały mieszkania w Gdańsku. W Łodzi ceny są o 3 proc. niższe, w Krakowie o 1 proc., w Poznaniu o 2 proc., a na Śląsku o 3 proc.
Wyjątkiem pozostaje Warszawa, gdzie ceny rok do roku wzrosły o 3 proc., co potwierdza, że stolica trzyma się wbrew ogólnemu trendowi.
Analitycy zwracają uwagę, że po okresie rekordowych wzrostów i dużego popytu rynek zaczyna stopniowo hamować. Wysokie stopy procentowe, drogie kredyty i rosnące koszty życia powodują, że kupujących jest mniej. Coraz częściej to sprzedający muszą obniżać ceny, by znaleźć chętnych na swoje mieszkania.
Czy to początek większej korekty? Eksperci ostrzegają, że jeśli sytuacja gospodarcza się nie poprawi, obniżki mogą być jeszcze głębsze, a rynek nieruchomości faktycznie „pęknie pod presją”.
