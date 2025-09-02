Ceny paliw lecą w dół! Kierowcy przecierają oczy ze zdumienia, paliwo najtańsze od lat.
Paliwo tanieje w tempie ekspresowym. Kierowcy zaskoczeni pozytywną zmianą, a jeszcze kilka miesięcy temu kierowcy obawiali się, że na stacjach benzynowych zobaczą ceny zbliżone do historycznych rekordów. Tymczasem analitycy potwierdzają: dziś benzyna, diesel i autogaz kosztują wyraźnie mniej niż rok temu. To nieoczekiwany zwrot, który może mieć ogromne znaczenie dla portfeli milionów Polaków.
Dlaczego paliwo jest tańsze?
Eksperci wskazują kilka powodów. Po pierwsze, globalne ceny ropy wyraźnie spadły. Notowania ropy Brent ustabilizowały się w granicach około 67 dolarów za baryłkę, a nadpodaż surowca sprawia, że rafinerie i koncerny paliwowe mogą sprzedawać taniej. Po drugie, w Polsce konkurencja między stacjami paliwowymi powoduje szybkie reagowanie na zmiany cen hurtowych. Efekt? Kierowcy tankują taniej niż w 2024 roku.
Co to oznacza dla zwykłych ludzi?
Dla przeciętnego kierowcy, który miesięcznie przejeżdża kilkaset kilometrów, różnica kilkudziesięciu groszy na litrze paliwa oznacza oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych. Dla rodzin wyjeżdżających na wakacje samochodem – jeszcze więcej. Mniejszy rachunek przy dystrybutorze to też ulga psychologiczna w czasach, gdy koszty życia wciąż są wysokie, a ceny energii i żywności nadal budzą niepokój.
Ulga także dla gospodarki
Tańsze paliwo to nie tylko dobra wiadomość dla właścicieli aut osobowych. To również niższe koszty transportu towarów, co może zahamować wzrost cen w sklepach. Firmy przewozowe, kurierzy czy rolnicy, którzy na co dzień zużywają ogromne ilości paliwa, mogą liczyć na większą stabilność i mniejsze obciążenia finansowe. Analitycy nie mają wątpliwości: spadek cen paliw ma bezpośredni wpływ na cały łańcuch gospodarki.
Czy kierowcy mogą spać spokojnie?
Choć prognozy na najbliższe tygodnie są optymistyczne, eksperci przypominają, że rynek paliw jest wyjątkowo wrażliwy na wydarzenia geopolityczne. Konflikty zbrojne, decyzje OPEC+ czy niespodziewane kryzysy energetyczne mogą szybko odwrócić trend. Dlatego specjaliści radzą, by cieszyć się z obecnych obniżek, ale mieć świadomość, że stabilizacja nie jest dana raz na zawsze.
Kierowcy już korzystają
Na wielu stacjach widać większy ruch. Kierowcy, którzy jeszcze niedawno tankowali „za stówkę” i uzupełniali tylko część baku, dziś decydują się na pełne tankowanie. Niektórzy żartują, że to pierwszy raz od lat, gdy przy dystrybutorze można się naprawdę uśmiechnąć. Tańsze paliwo to ulga, która przychodzi w dobrym momencie. W czasach rosnących kosztów życia każdy grosz ma znaczenie, a rekordowe spadki cen paliw to realne wsparcie dla milionów Polaków.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.