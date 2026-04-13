Ceny paliw od 14 kwietnia. Sprawdź aktualne stawki
We wtorek 14 kwietnia wchodzą w życie nowe maksymalne ceny paliw. Z najnowszego obwieszczenia wynika, że kierowcy zapłacą mniej niż w poprzednich dniach, a największa obniżka dotyczy oleju napędowego. Sprawdzamy aktualne stawki i zmiany na stacjach.
Ceny paliw od 14 kwietnia 2026. Nowe stawki dla kierowców
We wtorek 14 kwietnia zaczną obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw ogłoszone przez Ministerstwo Energii. Największą zmianą jest wyraźny spadek ceny oleju napędowego. Sprawdzamy, ile kierowcy zapłacą na stacjach i skąd biorą się te stawki.
Nowe limity cen paliw oznaczają niewielkie obniżki dla benzyny i większą dla diesla. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, maksymalne ceny wyniosą:
- benzyna 95 – 6,12 zł za litr
- benzyna 98 – 6,70 zł za litr
- olej napędowy – 7,58 zł za litr
W porównaniu z poprzednimi dniami oznacza to:
- benzyna 95 tańsza o 2 gr
- benzyna 98 tańsza o 3 gr
- diesel tańszy o 10 gr
Największą zmianę odczują więc kierowcy samochodów z silnikiem Diesla.
Maksymalne ceny paliw publikowane są przez Ministerstwo Energii w dni robocze. Nowa stawka zaczyna obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu w Monitorze Polskim. Jeśli komunikat pojawi się przed weekendem lub świętami, obowiązuje do kolejnego dnia roboczego.
Warto podkreślić, że ceny maksymalne nie są ustalane dowolnie. Wynikają z określonego mechanizmu, który obejmuje:
- średnią krajową cenę hurtową paliw
- podatek akcyzowy
- opłatę paliwową
- marżę sprzedażową (0,30 zł na litr)
- podatek VAT
Taki model ma ograniczać gwałtowne wahania cen na stacjach.
Kontrola cen i możliwe kary
Sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu jest naruszeniem przepisów. W takich przypadkach przedsiębiorcy muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi.
- kara może wynieść nawet do 1 mln zł
- nadzór nad rynkiem sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa
To oznacza, że stacje paliw są zobowiązane do ścisłego przestrzegania publikowanych stawek.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.