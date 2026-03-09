Ceny paliw rosną jak szalone. Donald Tusk reaguje
Rosnące ceny ropy na świecie zaczynają przekładać się na ceny paliw w Polsce. Premier Donald Tusk odniósł się do tej sytuacji podczas konferencji prasowej w Warszawie, wskazując na napięcia na Bliskim Wschodzie jako główną przyczynę wzrostów. Szef rządu zapewnił jednocześnie, że dostawy paliw do kraju są zabezpieczone, a państwo będzie monitorować rynek, aby nie doszło do nieuzasadnionych podwyżek.
Ceny paliw rosną. Premier komentuje sytuację i wskazuje przyczyny na rynku światowym
Rosnące ceny ropy na świecie przekładają się na wyższe ceny paliw także w Polsce. Premier Donald Tusk odniósł się do tej sytuacji podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie po spotkaniu z nowym premierem Holandii Robem Jettenem. Szef rządu zapewnił, że państwo monitoruje rynek i nie dopuści do wykorzystywania napiętej sytuacji międzynarodowej do nadmiernych zysków.
Co się zmienia?
W ostatnich dniach ceny ropy na światowych rynkach wyraźnie wzrosły. Ma to związek z napięciami na Bliskim Wschodzie oraz atakami Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Wzrost cen surowca bezpośrednio wpływa na ceny paliw na stacjach w wielu krajach, w tym w Polsce.
Podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk podkreślił, że rząd nie ma wpływu na globalne notowania ropy. Zaznaczył jednak, że będzie reagował, jeśli pojawią się próby wykorzystywania sytuacji kryzysowej przez firmy działające na rynku paliw.
– Nie dopuszczę do tego, żeby ktokolwiek zarobił na tej sytuacji krytycznej – powiedział premier.
Szef rządu zaznaczył także, że ceny paliw w Polsce muszą pozostawać w zbliżonym poziomie do cen w innych krajach regionu.
Fakty i tło sprawy
Konferencja odbyła się po spotkaniu premiera Polski z nowym premierem Holandii Robem Jettenem. Podczas rozmów poruszono m.in. kwestie bezpieczeństwa Europy, wsparcia dla Ukrainy oraz programu SAFE, który ma zwiększyć możliwości finansowania wydatków obronnych.
Donald Tusk wskazał, że napięcia na Bliskim Wschodzie mogą mieć także wpływ na dostępność uzbrojenia i jego ceny. Według premiera broń staje się coraz droższa i trudniej dostępna, co dodatkowo zwiększa znaczenie nowych źródeł finansowania dla państw europejskich.
Szef rządu odniósł się również do wzrostu cen ropy, który nastąpił po wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. W żartobliwy sposób stwierdził, że na globalne ceny paliw większy wpływ ma „inny Donald”, sugerując prezydenta USA Donalda Trumpa.
Jednocześnie premier zaznaczył, że rząd obserwuje sytuację na rynku i analizuje możliwe działania, które pozwolą ograniczyć skutki wzrostu cen dla kierowców.
Co to oznacza dla Polaków?
Dla kierowców w Polsce najważniejsza informacja dotyczy dostępności paliw. Premier zapewnił, że obecnie nie ma zagrożenia niedoborami.
Według rządu magazyny paliw oraz dostawy są zabezpieczone, mimo że w ostatnich dniach widoczny jest większy ruch na stacjach benzynowych. Władze monitorują sytuację i analizują ryzyka związane z dalszym rozwojem wydarzeń na świecie.
Jednocześnie premier zaznaczył, że trudno przewidzieć, jak długo utrzyma się podwyższony poziom cen ropy. Jeśli napięcia międzynarodowe utrzymają się przez wiele miesięcy, sytuacja na rynku paliw może się dalej zmieniać.
Spotkanie z prezydentem w sprawie programu SAFE
Podczas konferencji Donald Tusk odniósł się także do propozycji przedstawionej przez prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej tzw. „polskiego SAFE 0 proc.”. Projekt miałby umożliwić przeznaczenie około 185 mld zł na wzmocnienie Sił Zbrojnych RP bez kosztów odsetkowych do 2070 roku.
Prezydent zaprosił premiera oraz ministra obrony na spotkanie w tej sprawie. Szef rządu zadeklarował, że przyjmie zaproszenie.
– Nie zmarnuję żadnej okazji na zdobycie kolejnych środków na rzecz bezpiecznego państwa – powiedział Donald Tusk.
Jednocześnie premier zaznaczył, że oczekuje przedstawienia szczegółowych dokumentów dotyczących projektu przed rozmowami.
Podsumowanie
Rząd zapewnia, że mimo wzrostu cen ropy na świecie dostawy paliw do Polski pozostają stabilne. Władze zapowiadają także monitorowanie rynku, aby uniknąć nadmiernych podwyżek wynikających z napiętej sytuacji międzynarodowej. Jednocześnie trwają rozmowy dotyczące nowych mechanizmów finansowania bezpieczeństwa i obronności państwa.
