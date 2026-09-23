Ceny paliw uderzają w półki sklepowe! Zobacz, za co w sierpniu płaciliśmy najwięcej
Spośród produktów codziennego użytku w sierpniu 2026 roku najbardziej w ujęciu rocznym podrożały artykuły chemii gospodarczej, karmy dla zwierząt oraz napoje bezalkoholowe – wynika z najnowszego cyklicznego raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” autorstwa UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Badanie oparte na analizie ponad 95,4 tysiąca cen detalicznych z blisko 44 tysięcy sklepów wykazało wyraźną polaryzację na sklepowych półkach. Różnica między kategorią o najwyższym wzroście cen a tą o najgłębszej obniżce wyniosła aż 22,1 punktu procentowego.
Drogi transport, podatek cukrowy i ecodesign. Dlaczego chemia i napoje drożeją najszybciej?
Liderem podwyżek w sierpniu okazała się chemia gospodarcza, której ceny wzrosły średnio o 6,7 proc. r/r (wobec 5,4 proc. w lipcu). Na drugim miejscu uplasowały się karmy dla zwierząt ze wzrostem o 5,7 proc., a podium zamknęły napoje bezalkoholowe ze skokiem o 5,1 proc. Z kolei artykuły dla dzieci podrożały o 4,7 proc., a słodycze i desery o 4,2 proc. Łagodniejsze wzrosty odnotowano w przypadku środków higieny osobistej (3,4 proc.), ryb (2,9 proc.) oraz pieczywa (2,8 proc.).
Eksperci wskazują, że za drożejącą chemię, karmy i napoje odpowiadają m.in. rosnące koszty logistyki. Produkty te są ciężkie i objętościowe, a w sierpniu ceny paliw wzrosły aż o 24,2 proc. rok do roku. W przypadku napojów barierą dla obniżek pozostają koszty wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 28 z późn. zm.) nakładającej tzw. opłatę cukrową, a także przygotowania do systemu kaucyjnego. Z kolei producenci karm dla zwierząt mierzą się z wydatkami związanymi z nowymi regulacjami środowiskowymi dotyczącymi śladu węglowego i opakowań.
Tłuszcze mocno w dół, spadek cen nabiału. Jak wygląda sytuacja w sklepach na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu?
Na drugim biegunie zestawienia znalazły się produkty tłuszczowe, które staniały rok do roku aż o 15,4 proc. (w lipcu spadek wynosił 14,3 proc.). Jak wyjaśniają autorzy raportu, tak znaczna obniżka wynika przede wszystkim z wysokieij bazy porównawczej z ubiegłego roku. Spadki cen objęły także dodatki spożywcze (o 5,9 proc.), nabiał (o 2,3 proc.) oraz produkty sypkie (o 1,3 proc.). Z kolei nieznaczne wzrosty odnotowano na rynku owoców (1,7 proc.), mięsa (1,4 proc.), warzyw (0,8 proc.) i wędlin (0,6 proc.).
Roszady w dynamice cen są doskonale widoczne w codziennych koszykach mieszkańców stolicy. Klienci dyskontów, supermarketów i sklepów osiedlowych na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu odczuwają rosnący koszt utrzymania czystości w domach oraz utrzymania zwierząt domowych, podczas gdy podstawowe produkty tłuszczowe czy nabiał pozwalają nieco złagodzić koszty codziennych zakupów spożywczych. Rywalizacja sieci handlowych o klienta sprawia, że ceny tych samych towarów potrafią się mocno różnić w zależności od wybranej sieci.
Jak krok po kroku optymalizować budżet domowy na codzienne zakupy
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomogą ograniczyć koszty codziennych zakupów w dobie zróżnicowanych cen:
- Kupuj chemię gospodarczą i karmy dla zwierząt w dużych opakowaniach – większe gabaryty w przeliczeniu na jednostkę wagową lub objętościową wykazują niższą cenę.
- Porównuj oferty dyskontów i supermarketów na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – korzystaj z gazetkowych promocji na artykuły o wysokiej dynamice wzrostu cen.
- Wybieraj marki własne sieci handlowych – środki czyszczące i podstawowe produkty spożywcze marek własnych są często o kilkadziesiąt procent tańsze od markowych odpowiedników.
- Unikaj zakupu napojów słodzonych objętych opłatą cukrową – wybieraj wodę lub soki bez dodatku cukru, ograniczając koszt koszyka zakupowego.
- Monitoruj ceny tłuszczów i nabiału pod kątem promocji – spadek cen w tych kategoriach sprzyja robieniu bezpiecznych zapasów produktów o dłuższym terminie przydatności.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.