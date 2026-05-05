Ceny paliw w Warszawie: Benzyna znów drożeje! Diesel zaskakuje stabilizacją
Kierowcy tankujący benzynę w stolicy muszą przygotować się na większe wydatki. Najnowsze dane o cenach maksymalnych paliw wskazują na wyraźny wzrost kosztów zakupu obu rodzajów benzyn, podczas gdy użytkownicy silników Diesla mogą liczyć na chwilowy oddech.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PAP, od wtorku obowiązują nowe stawki na stacjach paliw. Choć sytuacja na rynku ropy bywa zmienna, obecna korekta uderza bezpośrednio w posiadaczy aut z silnikami zapłonowymi. W Warszawie, gdzie natężenie ruchu wymusza częste wizyty na stacjach, każda zmiana o kilka groszy jest odczuwalna w skali miesięcznego budżetu domowego.
Ile zapłacimy za litr? Szczegółowy cennik:
- Benzyna PB95: Cena wzrosła o 4 grosze. Według danych PAP, średnie ceny tego paliwa będą kształtować się w przedziale 6,60–6,71 zł za litr.
- Benzyna PB98: Tutaj podwyżka jest najwyższa i wynosi 6 groszy. Za litr benzyny wysokooktanowej zapłacimy od 7,19 do 7,31 zł.
- Olej napędowy (ON): Tutaj mamy do czynienia z pozytywnym zaskoczeniem – cena diesla pozostaje bez zmian i utrzyma się w granicach 6,64–6,75 zł za litr.
- Autogaz (LPG): Notuje się stabilizację, a ceny powinny oscylować w przedziale 2,83–2,91 zł za litr.
Warszawa: Gdzie szukać oszczędności?
Dla mieszkańców stolicy ogłoszenie cen maksymalnych to punkt odniesienia, ale nie ostateczny wyrok. PAP zauważa, że ostateczna kwota na pylonie zależy od lokalnej konkurencji. Warto sprawdzać stacje położone przy dużych centrach handlowych oraz w dzielnicach oddalonych od ścisłego centrum, takich jak Białołęka czy Wawer, gdzie ceny często utrzymują się poniżej progów maksymalnych.
Stabilizacja ceny diesla to dobra wiadomość nie tylko dla kierowców aut dostawczych, ale również dla pasażerów komunikacji miejskiej. Brak podwyżek cen oleju napędowego pozwala na utrzymanie kosztów operacyjnych floty autobusowej w Warszawie na dotychczasowym poziomie, co oddala widmo podwyżek cen biletów czy usług transportowych.
Prognozy dla rynku paliw
Analitycy rynkowi cytowani w depeszy PAP podkreślają, że obecne zróżnicowanie między benzyną a dieslem wynika ze specyfiki popytu sezonowego oraz obecnej sytuacji w rafineriach. Choć tym razem diesel oszczędził portfele kierowców, rynek pozostaje napięty, a wszelkie zawirowania geopolityczne mogą przynieść kolejne korekty cenników już w przyszłym tygodniu.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej cen paliw na polskim rynku (05.05.2026).
