Ceny paliw wyraźnie w dół. Kierowcy zapłacą mniej już od 20 kwietnia
Na stacjach paliw w Polsce widać wyraźne obniżki. Od 20 kwietnia benzyna 95 może kosztować mniej niż 6 zł za litr, a spadki obejmują także diesel i LPG. To efekt zmian na światowym rynku ropy, które szybko przełożyły się na ceny dla kierowców.
Niższe ceny paliw od 20 kwietnia. Benzyna 95 poniżej 6 zł, spadki także dla LPG
Na polskich stacjach paliw widać wyraźną zmianę trendu. Od 20 kwietnia kierowcy mogą zapłacić mniej za benzynę i gaz, a eksperci wskazują na jeden kluczowy powód – spadki cen ropy na światowych rynkach. To efekt decyzji dotyczących jednego z najważniejszych szlaków transportowych na świecie.
Zmiana na rynku ropy. Ceny reagują natychmiast
Sytuacja zaczęła się od informacji o otwarciu cieśniny Ormuz, przez którą przepływa znaczna część światowej ropy. Po tej decyzji ceny surowca spadły o około 10 proc., co szybko przełożyło się na rynek paliw.
Reakcja była natychmiastowa. Spadki na giełdach oznaczają niższe koszty zakupu paliw dla dystrybutorów, a to bezpośrednio wpływa na ceny przy dystrybutorach.
Prognozy analityków wskazują na wyraźne obniżki. Benzyna 95 ma kosztować średnio około 5,96 zł za litr, co oznacza powrót poniżej poziomu 6 zł.m W przypadku LPG ceny również spadają. Autogaz może kosztować około 3,80 zł za litr, a w niektórych miejscach nawet mniej.
Eksperci wskazują, że przedział cen dla benzyny 95 w najbliższych dniach może wynosić od 5,97 do 6,06 zł za litr.
Największe zmiany widać w przypadku oleju napędowego. Ceny diesla mogą spaść nawet o 27 groszy na litrze, osiągając poziom około 6,90 zł.
To dobra wiadomość szczególnie dla kierowców pokonujących długie trasy oraz firm transportowych.
Sprawdziliśmy ceny na stacjach
Już przed oficjalnymi prognozami widać było pierwsze obniżki. Na części stacji benzyna 95 kosztuje już poniżej 6 zł.
Podczas obserwacji rynku ceny wahały się od około 5,88 zł do 6,04 zł za litr, w zależności od sieci i lokalizacji. To sygnał, że trend spadkowy już się rozpoczął.
Duże sieci utrzymują jeszcze nieco wyższe ceny, ale presja na obniżki jest wyraźna.
Limity cen na weekend
Dodatkowym elementem stabilizującym rynek są ograniczenia cenowe. Na weekend wprowadzono maksymalne stawki paliw, których stacje nie mogą przekroczyć.
Zgodnie z ogłoszonymi limitami:
– benzyna 95 do 6,03 zł/l
– benzyna 98 do 6,57 zł/l
– diesel do 7,07 zł/l
To zabezpieczenie dla kierowców w przypadku nagłych zmian na rynku.
Co dalej z cenami paliw?
Eksperci wskazują, że dalszy rozwój sytuacji zależy od wydarzeń międzynarodowych. Stabilizacja w regionie Bliskiego Wschodu może utrzymać niższe ceny przez dłuższy czas.
Jednocześnie rynek paliw pozostaje wrażliwy na zmiany geopolityczne. Nawet pojedyncze decyzje mogą szybko odwrócić trend.
Co to oznacza dla Ciebie? Tańsze tankowanie
Dla kierowców oznacza to przede wszystkim realne oszczędności. Tankowanie może być tańsze już w najbliższych dniach, szczególnie w przypadku benzyny i LPG.
Warto obserwować ceny na różnych stacjach. Różnice między punktami sprzedaży mogą sięgać kilkunastu groszy na litrze.
Jeśli planujesz większe podróże, nadchodzący tydzień może być dobrym momentem na tankowanie. Spadki cen są już widoczne i mogą się jeszcze pogłębić.
Najważniejsze jest jednak to, że sytuacja pozostaje zmienna. Ceny paliw zależą od globalnych wydarzeń, które mogą szybko wpłynąć na rynek.
