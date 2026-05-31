Ceny paliw znów spadają. Kierowcy zapłacą mniej już od czerwca
Początek czerwca może przynieść kierowcom bardzo dobre wiadomości. Analitycy rynku paliw przewidują kolejne obniżki cen na stacjach, a benzyna 95 ma ponownie kosztować mniej niż 6 zł za litr. Powodem są spadające ceny ropy na światowych rynkach oraz wyraźne obniżki cen hurtowych wprowadzane przez krajowych producentów paliw. Wszystko wskazuje na to, że tankowanie przed wakacjami będzie tańsze niż jeszcze kilka tygodni temu.
Spadki cen na stacjach paliw
Eksperci rynku paliw zgodnie wskazują, że pierwsze dni czerwca przyniosą dalsze obniżki cen benzyny, oleju napędowego i autogazu. Szczególnie widoczne są zmiany w przypadku benzyny 95, której cena na wielu stacjach już teraz zbliża się do poziomu 5,90 zł za litr.
Według prognoz średnia cena benzyny 95 może wynosić od 5,96 do 6,09 zł za litr.
To poziom niewidziany od wielu tygodni i wyraźnie niższy niż podczas wcześniejszych wzrostów związanych z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Diesel i LPG również tanieją
Obniżki nie dotyczą wyłącznie benzyny. Tańszy ma być również olej napędowy oraz autogaz.
Prognozowane ceny diesla wynoszą od 6,22 do 6,33 zł za litr, natomiast LPG od 3,53 do 3,62 zł za litr.
Analitycy podkreślają, że szczególnie mocno w ostatnich tygodniach potaniał olej napędowy. W skali tygodnia spadki sięgnęły nawet kilkudziesięciu groszy na litrze.
Orlen obniżył ceny hurtowe
Jednym z głównych powodów zmian są niższe ceny paliw w sprzedaży hurtowej.
W ostatnich dniach znacząco obniżono ceny benzyny i oleju napędowego, co zwykle szybko przekłada się na stawki widoczne na stacjach.
Eksperci wskazują, że jeśli obecne trendy na rynku ropy się utrzymają, kierowcy mogą liczyć na dalsze obniżki także w kolejnych tygodniach.
Gdzie jest najtaniej?
Już teraz różnice między stacjami bywają znaczące.
Na niektórych obiektach benzynę 95 można znaleźć za około 5,85 zł za litr, podczas gdy inne stacje utrzymują ceny zbliżone do 6,05 zł.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku diesla i autogazu. Dlatego przed tankowaniem warto porównywać ceny w swojej okolicy.
Pakiet ochronny nadal obowiązuje
Kierowcy wciąż korzystają z mechanizmów mających ograniczać gwałtowne wzrosty cen paliw.
Obowiązujące rozwiązania mają pozostać w mocy przynajmniej do połowy czerwca.
Przedstawiciele administracji zaznaczają jednak, że dalsze decyzje będą zależały od sytuacji geopolitycznej i zmian na światowych rynkach energii.
Co to oznacza dla kierowców?
Jeżeli prognozy się potwierdzą, początek czerwca będzie jednym z najlepszych okresów dla kierowców od wielu miesięcy.
Niższe ceny paliw oznaczają tańsze codzienne dojazdy, mniejsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz niższe wydatki przed sezonem wakacyjnym.
Dla wielu kierowców szczególnie istotna może być perspektywa powrotu benzyny 95 poniżej psychologicznej granicy 6 zł za litr.
