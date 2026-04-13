Ceny ropy gwałtownie w górę. Decyzja USA wpłynęła na globalny rynek
Decyzja USA o blokadzie cieśniny Ormuz natychmiast odbiła się na rynkach surowców. Ceny ropy wyraźnie wzrosły, a analitycy ostrzegają, że to dopiero początek możliwych zmian. W tle pozostają napięcia z Iranem i ryzyko dalszej eskalacji, która może wpłynąć na globalną gospodarkę.
Ceny ropy rosną po decyzji USA. Eksperci wskazują możliwe scenariusze
Decyzja administracji Donalda Trumpa o blokadzie cieśniny Ormuz wywołała natychmiastową reakcję rynków. W poniedziałek ceny ropy naftowej wyraźnie wzrosły, a analitycy ostrzegają przed dalszymi konsekwencjami dla globalnej gospodarki. W poniedziałek rano baryłka ropy West Texas Intermediate osiągnęła poziom ponad 104 dolarów, notując wzrost o około 8 proc. Z kolei ropa Brent przekroczyła 102 dolary za baryłkę, również wyraźnie rosnąc.
Wzrost cen jest bezpośrednio powiązany z decyzją USA o wprowadzeniu blokady cieśniny Ormuz. To jeden z kluczowych szlaków transportu ropy na świecie, przez który przepływa znacząca część globalnych dostaw surowca.
Fakty i tło sprawy
Blokada, według komunikatu Dowództwa Centralnego USA, ma objąć statki wpływające do irańskich portów i z nich wypływające. Operacja rozpoczęła się 13 kwietnia i dotyczy jednostek wszystkich państw związanych z irańskim transportem morskim. Decyzja ta zapadła po fiasku rozmów pokojowych między USA a Iranem. Napięcia w regionie ponownie wzrosły, a sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje niestabilna.
Jednocześnie pojawiają się rozbieżności między zapowiedziami prezydenta a komunikatami wojskowymi. Donald Trump sugerował możliwość szerszej blokady całego ruchu przez cieśninę, podczas gdy wojsko wskazuje na bardziej ograniczony zakres działań. Prezydent USA zapowiadał również działania wobec statków korzystających z irańskich opłat za przepływ. W praktyce może to oznaczać dalsze utrudnienia w ruchu morskim w regionie.
Dodatkowo media informują, że administracja USA rozważa także możliwość ograniczonych działań militarnych wobec Iranu, choć pełnoskalowy konflikt uznawany jest za mało prawdopodobny.
Co to oznacza dla czytelnika?
Rosnące ceny ropy mogą przełożyć się na odczuwalne zmiany w codziennym życiu, szczególnie w obszarze kosztów energii i transportu.
W praktyce oznacza to:
- możliwy wzrost cen paliw na stacjach,
- presję na koszty transportu i usług,
- wpływ na ceny produktów zależnych od energii,
- większą zmienność na rynkach finansowych.
Eksperci wskazują, że dalsza eskalacja konfliktu może pogłębić te zjawiska.
Prognozy ekspertów i możliwe scenariusze
Analitycy rynku energii zwracają uwagę, że obecne ceny ropy mogą nie odzwierciedlać pełnej skali ryzyka. W przypadku zaostrzenia sytuacji notowania mogą znacząco wzrosnąć.
Według szacunków przedstawicieli rynku, w skrajnym scenariuszu cena baryłki może zbliżyć się nawet do poziomu 140–150 dolarów. Taki rozwój wydarzeń mógłby oznaczać poważne zakłócenia w globalnych dostawach ropy. Eksperci podkreślają również, że blokada cieśniny Ormuz mogłaby wpłynąć na rynek globalny, a nie tylko regionalny, ze względu na znaczenie tego szlaku dla światowego handlu surowcami.
Jednocześnie część analityków ocenia, że przy ograniczeniu działań przez USA ceny mogą ustabilizować się w okolicach 100 dolarów za baryłkę w dalszej części roku.
Decyzja USA o blokadzie cieśniny Ormuz już wpływa na rynki surowców i zwiększa niepewność gospodarczą. Choć skala dalszych działań pozostaje niejasna, eksperci wskazują na realne ryzyko dalszych wzrostów cen ropy i szerszych konsekwencji dla globalnej gospodarki.
