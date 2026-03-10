Ceny ropy runęły o 15%! Zobacz, co powiedział prezydent USA, by uspokoić giełdy.

Informacja o tym, że USA widzą drogę do zakończenia blokady Cieśniny Ormuz bez konieczności dalszej eskalacji militarnej, zadziałała na inwestorów kojąco. Cena baryłki typu Brent, która jeszcze wczoraj ocierała się o 130 dolarów, w ciągu zaledwie kilku godzin spadła o ponad 10%. Rynki zaczęły wyceniać scenariusz, w którym dostawy surowca wrócą do normy szybciej, niż zakładano.

Dyplomacja zamiast rakiet? Trump zmienia ton

Prezydent Trump, który jeszcze kilka dni temu używał bardzo ostrej retoryki, podczas dzisiejszego briefingu stwierdził, że Iran „zaczął wykazywać oznaki zrozumienia sytuacji”. Według nieoficjalnych doniesień, za kulisami toczą się rozmowy z udziałem mediatorów z państw Zatoki Perskiej. Inwestorzy z ulgą przyjęli zmianę tonu Waszyngtonu, co przełożyło się nie tylko na spadek cen ropy, ale i na odbicie na rynkach akcji, w tym na warszawskiej GPW.