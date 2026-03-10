Ceny ropy runęły o 15%! Zobacz, co powiedział prezydent USA, by uspokoić giełdy.
Błyskawiczna reakcja giełd: „Czerwono” na monitorach
Informacja o tym, że USA widzą drogę do zakończenia blokady Cieśniny Ormuz bez konieczności dalszej eskalacji militarnej, zadziałała na inwestorów kojąco. Cena baryłki typu Brent, która jeszcze wczoraj ocierała się o 130 dolarów, w ciągu zaledwie kilku godzin spadła o ponad 10%. Rynki zaczęły wyceniać scenariusz, w którym dostawy surowca wrócą do normy szybciej, niż zakładano.
Notowania ropy naftowej. Wielka korekta (10.03.2026)
Poniższa tabela przedstawia skalę spadków po porannym wystąpieniu Donalda Trumpa:
|Giełda / Typ ropy
|Szczyt (09.03)
|Cena obecna (10.03)
|Zmiana (%)
|Brent (Londyn)
|128,50 $
|108,20 $
|-15,8%
|WTI (Nowy Jork)
|122,10 $
|102,40 $
|-16,1%
Dyplomacja zamiast rakiet? Trump zmienia ton
Prezydent Trump, który jeszcze kilka dni temu używał bardzo ostrej retoryki, podczas dzisiejszego briefingu stwierdził, że Iran „zaczął wykazywać oznaki zrozumienia sytuacji”. Według nieoficjalnych doniesień, za kulisami toczą się rozmowy z udziałem mediatorów z państw Zatoki Perskiej. Inwestorzy z ulgą przyjęli zmianę tonu Waszyngtonu, co przełożyło się nie tylko na spadek cen ropy, ale i na odbicie na rynkach akcji, w tym na warszawskiej GPW.
Co to oznacza dla polskich kierowców? Oddech na stacjach
Choć ceny na stacjach paliw reagują z opóźnieniem (tzw. zjawisko sztywności cenowej), dzisiejsze spadki dają nadzieję na uniknięcie czarnego scenariusza:
- Zahamowanie podwyżek: Jeśli trend spadkowy się utrzyma, wizja paliwa po 9 zł może zostać oddalona.
- Umocnienie złotego: Mniejsze ryzyko wojny to powrót kapitału do polskiej waluty. Mocniejszy złoty dodatkowo obniża cenę importowanego surowca.
- Korekta marż: Hurtownicy, widząc spadki na giełdach, mogą zacząć obniżać ceny dostaw dla stacji detalicznych jeszcze w tym tygodniu.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportów rynkowych Business Insider Polska (10 marca 2026 r.).
