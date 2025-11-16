Ceny szybują do góry. Za miesiąc możesz ich więcej nie kupić
Jajka, bez których nie da się przygotować świątecznych potraw, drożeją w tempie, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się nierealne. Producenci biją na alarm, sklepy podnoszą ceny niemal co tydzień, a eksperci ostrzegają: to dopiero początek. Jeżeli sytuacja się nie uspokoi, w połowie grudnia wielu Polaków zobaczy na półkach puste miejsca.
Co się zmienia – skala podwyżek szokuje
Ceny jaj rosną szybciej niż większości produktów spożywczych:
-
jaja M — wzrost o ponad 60 procent,
-
jaja L — wzrost o ok. 50 procent,
-
jaja klatkowe: 65–75 groszy sztuka,
-
jaja z chowu ściółkowego i wolnowybiegowego — jeszcze drożej.
To wzrost, który wywraca do góry nogami świąteczne planowanie. W grudniu jaj zużywamy najwięcej: do makowców, serników, pierników, pasztetów, sałatek i domowego majonezu. Każda podwyżka odbija się więc na całej liście zakupów.
Dlaczego jajka tak drożeją – trzy kluczowe powody
1. Ptasia grypa uderzyła w fermy
Wirus HPAI spowodował masową likwidację stad. Odbudowa trwa miesiącami, a produkcja spadła drastycznie.
2. Rosną koszty produkcji
Energia, pasze, wynagrodzenia, a do tego kosztowna zmiana systemów chowu na bardziej „eko”. Fermy płacą więcej niż kiedykolwiek.
3. Polska eksportuje ogromne ilości jaj
Duża część produkcji trafia do Niemiec i Holandii, gdzie jest lepsza cena. Na polskim rynku zostaje mniej towaru — to automatycznie podnosi ceny.
Fakty – co nas czeka przed świętami
Eksperci mówią wprost:
-
ceny jaj mogą wzrosnąć o kolejne 10–20 procent jeszcze przed Wigilią,
-
gotowe wypieki również podrożeją, bo producenci nie udźwigną kosztów,
-
wiele sklepów już ogranicza promocje, bo hurtownie sygnalizują brak towaru.
Handlowcy spodziewają się, że w drugiej połowie grudnia niektóre gramatury mogą znikać z półek tak szybko, jak masło w 2022 roku.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Jeżeli planujesz świąteczne pieczenie: nie czekaj do ostatniej chwili.
-
Ceny mogą wzrosnąć dosłownie z dnia na dzień.
-
Warto kupić jajka z dłuższą datą — mogą stać w lodówce nawet 3–4 tygodnie.
-
Szykuj się na droższe ciasta, wypieki i gotowe produkty.
Eksperci mówią jasno: ten grudzień będzie jednym z najdroższych od lat. Jajka, które zawsze były tanim i podstawowym składnikiem, stały się towarem strategicznym.
Podsumowanie – grudzień pod znakiem drożyzny
Jajka drożeją szybciej, niż ktokolwiek przewidywał. Winne są wirusy, koszty produkcji i rosnący eksport. Efekt? Święta w 2025 roku będą wyzwaniem dla domowych budżetów. Kto kupi wcześniej — ten zapłaci mniej.
