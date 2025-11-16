Ceny szybują do góry. Za miesiąc możesz ich więcej nie kupić

16 listopada 2025 15:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jajka, bez których nie da się przygotować świątecznych potraw, drożeją w tempie, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się nierealne. Producenci biją na alarm, sklepy podnoszą ceny niemal co tydzień, a eksperci ostrzegają: to dopiero początek. Jeżeli sytuacja się nie uspokoi, w połowie grudnia wielu Polaków zobaczy na półkach puste miejsca.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Co się zmienia – skala podwyżek szokuje

Ceny jaj rosną szybciej niż większości produktów spożywczych:

  • jaja M — wzrost o ponad 60 procent,

  • jaja L — wzrost o ok. 50 procent,

  • jaja klatkowe: 65–75 groszy sztuka,

  • jaja z chowu ściółkowego i wolnowybiegowego — jeszcze drożej.

To wzrost, który wywraca do góry nogami świąteczne planowanie. W grudniu jaj zużywamy najwięcej: do makowców, serników, pierników, pasztetów, sałatek i domowego majonezu. Każda podwyżka odbija się więc na całej liście zakupów.

Dlaczego jajka tak drożeją – trzy kluczowe powody

1. Ptasia grypa uderzyła w fermy
Wirus HPAI spowodował masową likwidację stad. Odbudowa trwa miesiącami, a produkcja spadła drastycznie.

2. Rosną koszty produkcji
Energia, pasze, wynagrodzenia, a do tego kosztowna zmiana systemów chowu na bardziej „eko”. Fermy płacą więcej niż kiedykolwiek.

3. Polska eksportuje ogromne ilości jaj
Duża część produkcji trafia do Niemiec i Holandii, gdzie jest lepsza cena. Na polskim rynku zostaje mniej towaru — to automatycznie podnosi ceny.

Fakty – co nas czeka przed świętami

Eksperci mówią wprost:

  • ceny jaj mogą wzrosnąć o kolejne 10–20 procent jeszcze przed Wigilią,

  • gotowe wypieki również podrożeją, bo producenci nie udźwigną kosztów,

  • wiele sklepów już ogranicza promocje, bo hurtownie sygnalizują brak towaru.

Handlowcy spodziewają się, że w drugiej połowie grudnia niektóre gramatury mogą znikać z półek tak szybko, jak masło w 2022 roku.

Co to oznacza dla Ciebie

  • Jeżeli planujesz świąteczne pieczenie: nie czekaj do ostatniej chwili.

  • Ceny mogą wzrosnąć dosłownie z dnia na dzień.

  • Warto kupić jajka z dłuższą datą — mogą stać w lodówce nawet 3–4 tygodnie.

  • Szykuj się na droższe ciasta, wypieki i gotowe produkty.

Eksperci mówią jasno: ten grudzień będzie jednym z najdroższych od lat. Jajka, które zawsze były tanim i podstawowym składnikiem, stały się towarem strategicznym.

Podsumowanie – grudzień pod znakiem drożyzny
Jajka drożeją szybciej, niż ktokolwiek przewidywał. Winne są wirusy, koszty produkcji i rosnący eksport. Efekt? Święta w 2025 roku będą wyzwaniem dla domowych budżetów. Kto kupi wcześniej — ten zapłaci mniej.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl