Ceny w Polsce szaleją! Jabłka zdrożały o 50%, a pomidory… staniały! Zobacz, co jeszcze

15 września 2025 15:33 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wbrew oczekiwaniom to nie paliwo czy mięso podrożały najbardziej w 2025 roku. Liderem wzrostów cen są… jabłka. Ich cena wzrosła aż o ponad 50%. Z kolei największe spadki zanotowano przy pomidorach i owocach jagodowych. Pekao opublikowało nowe zestawienie – zaskakuje ono nie tylko skalą, ale i kategoriami produktów.

Co podrożało najbardziej?
Według danych GUS, opracowanych przez analityków Pekao, wśród towarów największy wzrost cen zanotowały:

  • Jabłka – +51,2%

  • Czekolada – +31,2%

  • Buraki – +27,0%

  • Owoce pestkowe – +25,2%

  • Owoce cytrusowe – +19,0%

  • Papierosy – +14,2%

  • Kawa – +14,1%

W usługach najmocniej wzrosły ceny:

  • Loty krajowe – +26,5%

  • Opłaty za parkowanie i przejazdy – +20,4%

  • Turystyka zagraniczna – +17,9%

  • Usługi sanatoryjne – +15,6%

  • Usługi prawne i księgowe – +14,9%

A co staniało najbardziej?
Wśród towarów spadki cen są mniej liczne, ale nadal zauważalne:

  • Owoce jagodowe – −29,7%

  • Pomidory – −25,2%

  • Akcesoria do środków transportu – −23,0%

  • Ziemniaki – −15,3%

  • Gaz LPG – −13,8%

  • Telefony komórkowe – −13,6%

Największe spadki w usługach:

  • Ubezpieczenie turystyczne – −6,4%

  • Opieka nad dziećmi – −6,4%

  • Ubezpieczenie samochodu – −2,0%

  • Ubezpieczenie mieszkania – −0,7%

Co to oznacza dla czytelnika?
Podczas gdy niektóre produkty codziennego użytku taniały, inne – z pozoru tanie – podrożały gwałtownie. Warto śledzić takie zestawienia, by mądrze planować zakupy, unikać przepłacania i korzystać z okazji. Szczególnie że wiele cen – jak w przypadku jabłek czy lotów krajowych – rośnie szybciej, niż wskazuje ogólna inflacja.

