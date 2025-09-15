Ceny w Polsce szaleją! Jabłka zdrożały o 50%, a pomidory… staniały! Zobacz, co jeszcze
Wbrew oczekiwaniom to nie paliwo czy mięso podrożały najbardziej w 2025 roku. Liderem wzrostów cen są… jabłka. Ich cena wzrosła aż o ponad 50%. Z kolei największe spadki zanotowano przy pomidorach i owocach jagodowych. Pekao opublikowało nowe zestawienie – zaskakuje ono nie tylko skalą, ale i kategoriami produktów.
Co podrożało najbardziej?
Według danych GUS, opracowanych przez analityków Pekao, wśród towarów największy wzrost cen zanotowały:
-
Jabłka – +51,2%
-
Czekolada – +31,2%
-
Buraki – +27,0%
-
Owoce pestkowe – +25,2%
-
Owoce cytrusowe – +19,0%
-
Papierosy – +14,2%
-
Kawa – +14,1%
W usługach najmocniej wzrosły ceny:
-
Loty krajowe – +26,5%
-
Opłaty za parkowanie i przejazdy – +20,4%
-
Turystyka zagraniczna – +17,9%
-
Usługi sanatoryjne – +15,6%
-
Usługi prawne i księgowe – +14,9%
A co staniało najbardziej?
Wśród towarów spadki cen są mniej liczne, ale nadal zauważalne:
-
Owoce jagodowe – −29,7%
-
Pomidory – −25,2%
-
Akcesoria do środków transportu – −23,0%
-
Ziemniaki – −15,3%
-
Gaz LPG – −13,8%
-
Telefony komórkowe – −13,6%
Największe spadki w usługach:
-
Ubezpieczenie turystyczne – −6,4%
-
Opieka nad dziećmi – −6,4%
-
Ubezpieczenie samochodu – −2,0%
-
Ubezpieczenie mieszkania – −0,7%
Które konkretnie towary i usługi podrożały⬆️w tym roku najbardziej, a które zaliczyły dotychczas największe spadki ⬇️cen? Znalezienie usług, które potaniały w tym roku nie było łatwe…🧐
Ściągawka poniżej👇 pic.twitter.com/GDiG08lolD
— Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) September 15, 2025
Co to oznacza dla czytelnika?
Podczas gdy niektóre produkty codziennego użytku taniały, inne – z pozoru tanie – podrożały gwałtownie. Warto śledzić takie zestawienia, by mądrze planować zakupy, unikać przepłacania i korzystać z okazji. Szczególnie że wiele cen – jak w przypadku jabłek czy lotów krajowych – rośnie szybciej, niż wskazuje ogólna inflacja.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.