Ceny żywności zagrożone! Nadchodzi nowa fala na globalnym rynku

Globalne zagrożenie u bram Europy

Choć obecnie rynki międzynarodowe wciąż funkcjonują w oparciu o zgromadzone rezerwy surowcowe, stabilność ta stoi na glinianych nogach. Problemy produkcyjne dotykają już kluczowe zakłady chemiczne w Azji oraz na Bliskim Wschodzie.

Szef polskiego giganta, będącego jednym z liderów branży nawozowej w Europie, nie przesądza jednoznacznie, czy czeka nas kalka drastycznego kryzysu z 2022 roku, który wybuchł po agresji Rosji na Ukrainę. Podkreśla jednak, że ryzyko jest realne, a spółka nie zamierza bezczynnie czekać na rozwój wypadków.

Gazowa bomba i trzeci kwartał jako strefa ryzyka

Fundamentem kosztowym przy produkcji nawozów azotowych niezmiennie pozostaje błękitne paliwo. To ceny gazu ziemnego dyktują warunki opłacalności fabryk chemicznych. Każdy nagły skok cen tego surowca automatycznie przekłada się na wyższe rachunki dla rolników, a w konsekwencji – na droższą żywność w sklepach.

Prezes Grupy Azoty precyzyjnie wskazuje moment, w którym rynek może zostać zainfekowany drożyzną. Chodzi o okres przygotowań do nowego sezonu aplikowania nawozów na pola.

– Mówimy tutaj o drugiej połowie roku, zwłaszcza już o trzecim kwartale 2026 r. Otworzy się przestrzeń dla spekulantów, otworzy się przestrzeń dla osób, które będą chciały powodować wrażenie niestabilnej sytuacji, która generalnie powoduje to, że wszyscy uczestnicy rynku zachowują się w sposób irracjonalny – wyjaśnia Marcin Celejewski.

Zagrożenie potęgują zagraniczni pośrednicy. Ponieważ w Europie może zabraknąć części asortymentu, importerzy próbujący zasypać tę lukę zaczną dyktować własne, spekulacyjne stawki, podnosząc koszty na całym kontynencie.